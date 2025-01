Napoli, niente Garnacho: il sostituto di Kvara dal Tottenham

Era tra i suoi obiettivi di calciomercato in passato, adesso Conte può convincere De Laurentiis a prenderglielo per il Napoli in attacco.

Vendere Kvaratskhelia, specie se il Napoli riuscirà a piazzare anche Victor Osimhen, apre la possibilità al Napoli di realizzare colpi che fino a questo momento sembravano fuori portata e lontano dagli standard in Serie A.

Il Napoli tenterà in qualche modo di volare basso, non andando verso un colpo da squadra che lotta per vincere la Champions League, ma comunque dando a Conte un calciatore affidabile e pronto, senza puntare sulla scommessa. È il caso di un calciatore nel bel mezzo della sua carriera e che potrebbe dare al Napoli il “nove” ma nel ruolo anche di esterno, che può fare bene in Italia dopo i diversi rumors tra Inter e Juventus che si sono consumati in passati.

Via Kvara, il Napoli pensa al futuro: colpo dalla Premier League

È dibattito aperto su chi prenderà il posto di Kvaratskhelia, in partenza con destinazione Paris Saint-Germain e che sta obbligando il Napoli non solo a cercarsi un nuovo innesto per la corsia, ma pure nell’immediato.

Troppo grave sarebbe perdere Kvara senza rimpiazzarlo perché malgrado l’exploit di David Neres, con Politano sull’altro versante, in questo momento il Napoli ha solo Ngonge. Non dimenticando in ogni caso dell’importanza che ha Kvaratskhelia, tra i migliori talenti della Serie A, che lascia il nostro campionato.

La voce di Garnacho al Napoli non è la sola perché, spiegano da La Gazzetta dello Sport, che il sostituto di Kvaratskhelia potrebbe invece arrivare dal Tottenham.

Colpo dal Tottenham: destino incrociato con Conte

Antonio Conte lo avrebbe già voluto sotto altra gestione, alla fine il destino suo e quello di Timo Werner si è solo sfiorato se si pensa all’esperienza di entrambi, ma in anni diversi, tra Tottenham e Chelsea. Il tecnico salentino è stato a Londra sponda Spurs dal 2021 al 2023 e ancor prima al Chelsea, dal 2016 al 2018. L’attaccante tedesco, invece, dal 2020 al 2022 al Chelsea e adesso, in questi sei mesi al Tottenham, con diritto di riscatto dal Lipsia e la possibilità però che le cose si concludano diversamente, con l’inserimento del Napoli per prelevarlo sia dalla Premier che dalla Bundesliga. Chissà che appunto, il destino di Conte e Werner non possa portare entrambi sulla stessa strada, quella che porta al Diego Armando Maradona.

Le cifre del colpo dagli Spurs per il Napoli

Il colpo dagli Spurs potrebbe arrivare per 20 o 30 milioni, qualora dovesse scegliere di riscattare il calciatore dal Lipsia, il Tottenham. Ma poi tocca capire se, prenderlo subito, inserendosi e mettendosi d’intralcio proprio tra Lipsia e Tottenham, possa permettere al Napoli si prenderlo subito a cifre inferiori. Perché in questo momento Werner è in prestito con opzione di riscatto in Premier League.