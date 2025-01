Inter, scoppia il “caso”: Marotta ha mentito, cessione o fuori rosa

All’Inter scoppia un “caso” vero e proprio, con Marotta che avrebbe mentito, secondo ciò che si racconta in mattinata.

Tra le colonne di un’autorevole testata giornalistica sportiva e pure stampato in prima pagina, quello che risulta essere un caso interno all’Inter, nella scelta che faranno i nerazzurri tra la cessione e la decisione di mettere il calciatore fuori rosa.

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport che ha spiegato, stampando in prima pagina pure la news, della reale intenzione dell’Inter nonostante le parole recenti di Beppe Marotta e con una situazione che va a complicarsi adesso a causa del mercato che entra nel vivo e in una fase di stallo che può spingere il club a tenerlo fuori.

Inter, caso interno al club: si apre una frattura

Il calciomercato e le voci che lo riguardano, vedono aperto un caso interno all’Inter. Il motivo è legato alle parole recenti di Beppe Marotta su quelle che sono le volontà del giocatore che, a quanto pare come spiega la rosea, sono tutte tranne che di una permanenza a Milano.

Lo stesso giocatore vorrebbe trasferirsi, cosa dichiarata non vera da Marotta, nella recente intervista a Venezia, nel pre-partita della sfida di Serie A dell’Inter. Ma intanto, è stato escluso dalle scelte di Inzaghi.

Si è visto già come a Venezia, ad esempio, Inzaghi abbia tenuto fuori Frattesi dalle scelte della formazione titolare, nonostante l’emergenza a centrocampo. Stessa emergenza che si vive anche adesso con la partita che deve recuperare l’Inter, senza Calhanoglu e con le scelte appunto obbligate. Frattesi rischia di essere messo di nuovo fuori.

Cessione o fuori rosa: ballano 45 milioni all’Inter

I nerazzurri non vogliono cedere Frattesi a cifre diverse da quelle che vogliono incassare, ma la Roma non spenderà i 45 milioni chiesti. E intanto Frattesi starebbe spingendo per la cessione, questo sarebbe frutto infatti delle esclusioni del calciatore dall’undici titolare di Inzaghi, che anche nel recupero potrebbe metterlo fuori. Fuori squadra, in attesa di una decisione definitiva sul mercato.

La leggenda interista consiglia: “Pensaci bene…”

Ha preso voce anche Marco Materazzi, dicendo a Davide Frattesi in un’intervista rilasciata alla rosea, di pensarci bene sul suo addio alla Roma: “A Roma troverebbe una situazione delicata, diversa, c’è il rischio di una sovraesposizione. Si è visto come a Roma non ti perdonano nulla, basti pensare a Pellegrini. È un romano, un romanista, fino al gol nel derby ha vissuto momento delicati. Se il caso dovesse rientrare, non sarebbe un problema. L’ambiente interista è diverso”.