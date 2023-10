Napoli-Real Madrid: fuori dai convocati, out un titolare per infortunio

È ufficiale la notizia che arriva in merito all’impegno che avrà il Napoli in Champions League, con i convocati già annunciati.

La squadra ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, l’esclusione dai convocati dopo i diversi rumors che avevano riguardato il giocatore che manda così in emergenza la propria squadra, col problema nel ruolo che costringerà l’allenatore alle scelte.

Nella serata di martedì il Napoli affronterà il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, in una di quelle serate che al Diego Armando Maradona possono cambiare per sempre la storia della stagione. La notte magica d’Europa nella quale Napoli e Real si giocano un posto in cima alla classifica del girone, non vedrà protagonista un titolare, escluso ufficialmente dalle scelte dei convocati.

Out un titolare, decisione ufficiale sui convocati di Napoli-Real Madrid

C’è una decisione ufficiale nei giorni che anticipano Napoli-Real Madrid. All’antivigilia della sfida di Champions League, che si giocherà nella serata di martedì al Diego Armando Maradona, è già tempo della lista dei convocati, che è stata praticamente ufficializzata questo pomeriggio.

Il tecnico non potrà contare su uno degli elementi principali della sua difesa, dovendo far fronte ad una vera e propria emergenza nel reparto delle retrovie, oltre ai già assenti Courtois e Militao, tra gli altri.

È infatti assente pure David Alaba dalla lista dei convocati per Napoli-Real Madrid e Carlo Ancelotti dovrà fare a meno dell’austriaco nel delicato match contro i partenopei.

Napoli-Real Madrid, fuori Alaba: diversi assenti per Ancelotti

Quelle che seguono, sono le decisioni di Carlo Ancelotti in merito alla lista dei convocati per Napoli-Real Madrid. L’ex allenatore dei partenopei è costretto, tra gli altri, all’esclusione per infortunio di David Alaba. Emergenza in difesa considerando che i due centrali disponibili sono praticamente Rudiger e Nacho, senza Militao e appunto il difensore austriaco.

PORTIERI – Lunin, Kepa, Canizares;

DIFENSORI – Carvajal, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Carrillo;

CENTROCAMPISTI – Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Dani Ceballos;

ATTACCANTI – Viniciur Jr, Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz.

Il Real Madrid, nel comunicato, ha specificato che Alaba continuerà ad allenarsi a Madrid in palestra, evitando così la trasferta a Napoli per la gara di Champions League.

Ultime su Napoli-Real Madrid, anche Garcia costretto ad una scelta

Potrebbe essere costretto anche Rudi Garcia ad una scelta di formazione contro il Real Madrid, considerando l’assenza di Amir Rrahmani, che si è fatto male nel match contro il Braga nella prima giornata di Champions League. E allora la coppia di difesa potrebbe nuovamente essere quella formata da Ostigard e Natan.