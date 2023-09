Serie A: esonero immediato, torna Tudor

Continuano a deludere alcuni allenatori in Italia e per questo motivo è pronto un altro esonero immediato in Serie A, con la scelta del nuovo allenatore che può ricadere su Tudor.

Ci sono delle nuove notizie in merito proprio a quello che è e sarà il calciomercato degli allenatori che da un momento all’altro può esplodere in maniera decisiva. Perché ci sono diverse società che vogliono provare a concludere operazioni per migliorare il progetto.

Alcuni risultati possono diventare determinati per i club italiani, con le scelte della società che potrebbe pensare di andare ad affidare ad un nuovo tecnico la panchina per provare ad uscire da questo periodo.

Serie A: esonero dopo la sconfitta, sogno Tudor

Situazione davvero difficile quella che sta vivendo il club italiano. Perché in Serie A potrebbe esserci presto un esonero immediato da parte di una società che potrebbe pensare di cambiare allenatore e provare a convincere Tudor a tornare in Italia. Dopo l’esperienza con l’Hellas Verona è andato al Marsiglia dove ha concluso una buona stagione per poi rompere con la società. Adesso è senza squadra e aspetta la giusta chiamata.

Si è parlato tanto di quelle che sono state le ultime avventure di Igor Tudor che ha convinto in tanti in Europa che è uno degli allenatori moderni che si sta evolvendo e aggiornando con un calcio fatto di divertimento, sostanza e gol. E’ stato accostato alla Juve, ma ora potrebbe andare su un’altra panchina bianconera tornando alla sua vecchia Udinese.

Udinese: esonero Sottil, idea Tudor

L’Udinese sta valutando in queste ore se dovrà esonerare Sottil dopo un inizio di stagione choc. La società si ritrova in zona retrocessione con 3 punti in 6 giornate senza mai una vittoria. Pesante ko per 4-1 a Napoli da parte del club friulano che ora chiede una reazione.

La prossima partita col Genoa diventa decisiva e senza una vittoria arriverà l’esonero di Sottil che può essere sostituito da Tudor. La squadra sembra non avere organizzazione e per questo si pensa al cambiamento. L’attuale tecnico svincolato potrebbe accettare di non restare fermo e quindi una chiamata con un contratto a breve termine per rimettersi in discussione.

Nuovo allenatore Udinese: le alternative per sostituire Sottil

Oltre al sogno Tudor che già in passato ha allenato l’Udinese dei Pozzo, ci sono anche altri nomi senza squadra pronti a diventare il nuovo allenatore dell’Udinese in caso di esonero di Sottil. La lista comprende Zanetti, Cioffi, Gotti e Semplici.