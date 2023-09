FIGC, altro club storico nel baratro del fallimento: svolta inattesa

Nel mondo del calcio le tensioni e le polemiche sono all’ordine del giorno ma stavolta rischia un danno di immagine enorme la FIGC. Un club storico, infatti, è sull’orlo del baratro e rischia seriamente di scomparire adesso. Arriva, in tal senso, una svolta inattesa che fa gelare il sangue, come si suol dire.

Dal punto di vista economico la situazione nel calcio italiano è a dir poco delicata ed il mercato che ci siamo appena lasciati alle spalle è lì a dimostrare questa tendenza. Ovviamente, il tutto diventa ancora più complicato, in una contingenza del genere, per società che già normalmente fanno i conti con situazioni non proprio floride. Una società a dir poco storica in Italia, infatti, si sta avvicinando in maniera sorprendente alla sua definitiva scomparsa. E’ arrivata in tal senso una svolta che rischia di far sprofondare nel caos anche la FIGC, che attende con ansia risposte. Le prossime 24 ore saranno decisive da questo punto di vista.

FIGC, un altro club nel baratro

Molto spesso le trattative, ancor di più quando si tratta di acquisizione di club e non di calciatori, vengono condotte in porto all’ultimo giorno. L’idea, come sempre, è quella di cercare di ottenere un qualcosa alle condizioni più vantaggiose possibile. Ma in casa Reggina questo è il momento della paura. Mancano, infatti, 24 ore alla scadenza della manifestazione di interesse.

La situazione non solo non è ferma, ma addirittura sembra peggiorare. Come annunciato dal sindaco FF di Reggio Calabria Paolo Brunetti, infatti, due cordate hanno ritirato la loro candidatura per l’acquisto della Reggina. Restano, ormai, solo 24 ore per acquisire il club e consentirgli l’inscrizione in Serie D, dopo che il fallimento ha fatto perdere la Serie B ad un club tanto iconico. Se non dovesse cambiare nulla, sarebbe concreto il rischio di vedere questa realtà scomparire.

Reggina verso la scomparsa, si decide tutto

Le prossime 24 ore da questo punto di vista, come detto, saranno decisive, con i tifosi e tutti gli appassionati di calcio che trattengono il fiato. L’orario di scadenza è fissato alle ore 13.00. Per quanto si tratti di un club iconico e che merita ben altri palcoscenici, ripartire dal massimo campionato dilettantistico sarebbe fondamentale per rendere, per così dire, meno lunga l’agonia. Si decide tutto ora.