Niente David, arriva Sanè: colpo a costo zero in Serie A

Il calciomercato in Serie A non si ferma, neppure dopo la chiusura della sessione. Soprattutto per le occasioni a costo zero che arrivano.

Nel corso di tutto l’inverno si è vociferato l’arrivo di David, il centravanti del Lille che seguendo un percorso simile a quello vissuto da Victor Osimhen, sembrava finire proprio in Serie A. Non ha ancora rinnovato con il club della Ligue 1 e pare che le cose non cambieranno da qui in avanti. A cambiare invece è l’opzione italiana per lui, che rischia di non vederlo più tra i protagonisti per il futuro del campionato italiano.

Si tratta infatti di una virata, a sorpresa, che vede Leroy Sanè in Serie A al suo posto. Mollando quindi la presa su Jonathan David e mettendo le mani sul cartellino dell’esterno tedesco che, firmando un pre-accordo in questo febbraio, come fanno sapere dall’estero, potrebbe giocare in Serie A nella stagione 2025/2026.

Serie A, Leroy Sanè a costo zero: non rinnova col Bayern Monaco

Il contratto di Leroy Sanè ha la scadenza fissata al 30 giugno 2025 e le intenzioni da parte di uno dei top club d’Europa sono quelle di mettere le mani sul suo cartellino, spazzando via la concorrenza che ci sarà non appena sarà definitivo il suo addio dal Bayern Monaco. Il club tedesco infatti sembra intenzionato a lasciarlo andare, senza rinnovo, non riuscendo ad accordarsi per il futuro con l’ex City.

Già quando giocava per il Manchester City, il tedesco era tra le opzioni in Serie A che però non hanno mai visto la realizzazione dell’affare, considerando le cifre enormi che non potevano essere spese in Serie A.

Le cose per i club italiani sono però cambiate adesso, considerando che è passato del tempo e che il valore di mercato è completamente cambiato sul tedesco. Ancora di più adesso che, senza rinnovo e in scadenza, può firmare a costo zero.

Sanè saluta il Bayern Monaco: l’annuncio dall’estero

Dalla Spagna, precisamente da Fichajes.com, fanno sapere che sono diversi i club su Leroy Sanè. C’è infatti, proprio da quelle parti, il Barcellona che potrebbe arricchire ancora di più il proprio tridente, facendo felice Hansi Flick che lo ha già allenato al Bayern Monaco, oltre all’averlo avuto anche in Nazionale, quando era CT della Germania. La sensazione, in ogni caso, è che il rinnovo non ci sarà e Sanè vivrà gli ultimi cinque mesi circa in Bundesliga, prima della separazione.

Occasione italiana per Sanè: la destinazione in Serie A

Ci sono due opzioni concrete per vedere Leroy Sanè in Serie A. Per tutte, comprese le altre big d’Europa, l’ostacolo da superare è quello dell’ingaggio. Ma considerando l’affare a costo zero e le volontà di restare ad alti livelli, ancora in Europa, ecco che Leroy Sanè potrebbe accettare di calare le proprie pretese economiche. In pole per Sanè c’è la Juventus, che può finanziare il colpo attraverso i soldi della cessione di Vlahovic, che accenderà poi anche il tema punta, per Thiago Motta o per chi ci sarà sulla panchina dei bianconeri. L’altro club che può puntare su Sanè è l’Inter. Occhio anche al Napoli, più lontano e sullo sfondo, che deve sostituire ancora Kvara, considerando che Okafor è in prestito e non è certo del suo riscatto a fine stagione.