“Sono tutti scemi”, attacco al Milan di Pioli: lo juventino esplode

Il Milan di Stefano Pioli è sotto attacco dopo le ultime settimane in cui sono arrivati risultati poco convincenti e anche un gioco infelice.

I rossoneri sono chiamati a una nuova prova di forza nella prossima partita perché non sono ammessi troppi risultati negativi se la volontà è quella di restare in scia con le prime della classe fin da subito. Pioli deve dare nuova vitalità alla squadra, far quadrare di nuovo i conti e deve far sì che tutti giochino a un certo livello per tornare a vincere.

Contro il Verona la prima prova di forza per il Milan, chiamato a rispondere ai cinque gol subiti dall’Inter solo una settimana fa.

Milan sotto attacco: ora Pioli non può più sbagliare

La sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter ha creato non pochi malumori nella tifoseria rossonera. La squadra è chiamata a una risposta immediata dopo il ko e anche dopo il pareggio interno contro il Newcastle che ha messo in mostra la difficoltà offensiva della squadra allenata dal tecnico emiliano.

Il Milan è in difficoltà in questo momento e la partita contro il Verona arriva in un momento molto delicato anche per Pioli.

Anche l’allenatore è sotto un continuo attacco e per molti addetti ai lavori rischia anche l’esonero se nelle prossime partite non farà sempre punteggio pieno.

Vidal contro Pioli e il Milan: “Gara peggiore della storia”

Il pareggio tra Milan e Newcastle ha trovato molti pareri discordanti anche tra gli ex calciatori della Serie A, oggi opinionisti sul web o in tv. Per molti il Milan ha comandato il gioco dall’inizio alla fine e avrebbe meritato la vittoria. Per tanti altri, invece, lo 0-0 è stato il risultato più giusto, visto che entrambe le squadre hanno fatto poco.

Tra questi ultimi c’è sicuramente Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus e dell’Inter che su Twitch, al canale Red Gol, ha criticato ferocemente il Milan.

“Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League tra Milan e Newcastle. Il Manchester City è stato noioso come sempre, come il primo tempo di PSG-Dortmund, mi sono addormentato. Il secondo è stato bello. Nulla è stata come lo spettacolo che hanno offerto Shakhtar Donetsk e Porto”.

Vidal attacca Pioli: “Sono tutti scemi”

Su Twitch, Vidal ha dato sfogo a tutto il suo pensiero sul calcio italiano e principalmente sul Milan di Stefano Pioli. L’ex centrocampista della Juve non ha badato alla formalità ma è andato sulla sostanza, sparando a zero.

“Quegli scemi del Milan con il Newcastle non hanno fatto niente. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso”.