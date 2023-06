Non è finita, Del Piero spazza via Allegri

L’indimenticato campione bianconero potrebbe fare il suo clamoroso ritorno nel club del suo cuore: lo scenario è suggestivo

Se ne parla. E già basta questo per riaccendere le speranze del popolo bianconero, uscito col morale a terra dopo un stagione a dir poco deludente. E a dir poco ricca di colpi di scena, praticamente tutti negativi.

In attesa che eventualmente anche la UEFA decida di iscriversi alla lista di soggetti che hanno ‘danneggiato’ il club bianconero – in ballo c’è la possibile esclusione dalle Coppe europee per una o più stagioni – la dirigenza riflette. Si valuta con attenzione la possibilità di azzerare tutto il comparto tecnico, iniziando proprio dal ‘manico’.

In questo scenario, fatto di hashtag (#Allegriout) che spopolano su Twitter, e di iper milionarie offerte economiche che dovrebbero portare il tecnico toscano a lasciare Torino per approdare in Arabia Saudita, ecco spuntare lui. Alex Del Piero. Una leggenda vivente.

Solo pronunciando il suo nome i tifosi juventini vedono una speranza, una possibilità concreta di rialzare la testa dopo due anni di quasi totale oblio. ‘Pinturicchio’ torna alla Juve? No, non ancora. Ma la voce gira. E tanto basta per ipotizzare uno scenario che non sarebbe affatto inverosimile.

Allegri tra Arabia e ruolo da traghettatore: ecco la suggestione

C’è l’offerta dell’Al Hilal, che ha rilanciato fino a 20 milioni annui per tre anni per assicurarsi i servigi dell’allenatore livornese. Poi ci sono i dubbi del nuovo Dg Scanavino che, nonostante le dichiarazioni di rito, potrebbe trovare una via d’uscita rispetto alla durata ancora biennale – fino al 2025 – del tecnico.

Balla anche l’ipotesi di un Allegri traghettatore solo per la prossima stagione, considerata comunque di transizione. Vuoi per la mancata partecipazione alla prossima Champions, vuoi per la difficile situazione finanziaria. Ecco che tornano in gioco due vecchie glorie del nemmeno troppo lontano passato bianconero.

L’ultima indiscrezione riferisce di un possibile ritorno in panchina di Antonio Conte, il cui profilo è stato accostato alla Juve per lo meno dallo scorso gennaio. Il tecnico dell’ultimo scudetto dell’odiata rivale nerazzurra potrebbe essere accompagnato, nella sua nuova avventura – che i tifosi juventini sperano possa essere più ricca di soddisfazioni rispetto all’Allegri-bis – da un certo Alessandro Del Piero.

Che rientrerebbe in società con un non meglio specificato ruolo di dirigente, di uomo-raccordo tra il club e la squadra, molto probabilmente. Per il momento, sono solo voci. E tali restano. Fino a prova contraria. Una buona fetta del tifo bianconero approverebbe però quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione.