Scamacca a Milano: scambio anti Roma

Con la stagione terminata, per i club è tempo di pensare alla programmazione del futuro.

Tra circa un mese le squadre si ritroveranno per affrontare il ritiro pre campionato. Proprio per questo, le società sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose.

Tra queste troviamo tre big del nostro campionato, Milan, Inter e Roma. Il reparto che le big italiane intendono rinforzare è l’attacco, che necessita di tasselli importanti. Il Milan, dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic, può salutare anche Divock Origi, che pare non essersi ambientato in Italia. La difficoltà nel piazzarlo sta nei 4 milioni netti a stagione percepiti dall’attaccante belga, con la dirigenza che cercherà di trovare una soluzione.

Anche Inter e Roma hanno non pochi problemi nel reparto avanzato. I nerazzurri perderanno Lukaku che, salvo cambiamenti, tornerà al Chelsea per fine prestito. A complicare i piani della Roma, invece, è Tammy Abraham, che ha rimediato un brutto infortunio nell’ultima contro lo Spezia che lo costringerà ad un lungo stop. Nonostante il rinnovo automatico di Andrea Belotti, José Mourinho chiede a gran voce un nuovo colpo in avanti, in grado di garantirgli un maggior numero di goal.

Il calciatore individuato dai tre club è Gianluca Scamacca, che ha deluso nella prima stagione in Premier League. L’Inter, per cercare di battere la concorrenza, è pronta a mettere sul piatto una contropartita che può trovare il gradimento degli Hammers.

Possibile ritorno in Italia per Scamacca, l’Inter prova il sorpasso: Marotta cala il jolly

Vista la deludente stagione svolta in Inghilterra, per Scamacca possono riaprirsi a breve le porte del nostro campionato.

Inter, Milan e Roma si sono messi sulle sue tracce, con il ragazzo intrigato dall’idea di approdare nuovamente in Italia. Marotta, per cercare di battere la folta concorrenza, sta seriamente pensando di inserire una contropartita tecnica che può trovare il gradimento da parte del club londinese.

Il calciatore che la dirigenza nerazzurra può inserire nella trattativa è Joaquin Correa, che non ha entusiasmato in questi due anni milanesi. Il West Ham, visto il grande investimento da circa 36 milioni di euro fatto la scorsa estate per acquistarlo dal Sassuolo, non ha intenzione di cederlo con la formula del prestito secco, e chiede almeno un obbligo.

Da qui nasce l’idea dell’Inter di inserire Correa, in modo da cogliere Roma e Milan impreparate. Il ritorno in Italia per Scamacca pare sempre più vicino, con l’Inter pronta a mettere la freccia. Milan e Roma sono avvisate.