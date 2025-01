Calciomercato: la pazza idea dalla Juve in Serie A, colpo last minute

Il tempo sembra scaduto alla Juventus e in Serie A c’è chi vuole approfittarne per piazzare il gran colpo di calciomercato.

Sorprendendo anche un po’ tutti perché, vista la rivalità, passerebbe da una parte all’altra della stessa rivalità, con la possibilità di giocare però subito titolare, al contrario di quanto gli sta succedendo alla Juventus dove praticamente non vede più il campo a causa delle scelte di Thiago Motta.

Stesso Thiago Motta, che guardando la situazione Vlahovic, ha messo in chiaro che quando proprio non ce n’è per un calciatore, quando non gli piace per le caratteristiche che cerca nel suo undici titolare, lo mette in chiaro eccome. In quale modo? Continuando ad escluderlo dalle scelte di formazione e quella di Randal Kolo Muani che, con pochi allenamenti in bianconero è stato subito messo dentro e in una sfida delicata come quella col Napoli, è stata la prova che serviva per rendere ancora più chiaro di com’è che dimostra il tutto. Uno dei principali quotidiani italiani ha svelato cosa accadrà nella pazza idea di fine gennaio, che porta al colpaccio a sorpresa in Serie A.

Calciomercato, colpo “pazzo” dalla Juve: si può chiudere in Serie A

Salutando la Juve, ma restando in Serie A e giocando per una rivale. È quanto spiegano da Il Corriere dello Sport in merito alla possibilità di lasciare i bianconeri in questa finestra di mercato a gennaio, ma non per giocare all’estero.

È l’ultima pazza idea di un club rivale della Juventus che vuole ridare “vita” ad un calciatore che sembra essersi spento. Dopo quanto di buono aveva fatto vedere, soltanto a sprazzi anche a causa della squalifica nei suoi riguardi, ecco che è pronto a ripartire.

Lontano dalla Juventus, lontano da quella che comunque è stata “casa sua”. Si tratta infatti di Nicolò Fagioli, calciatore sul quale si può chiudere il colpo a sorpresa in questo finale di gennaio, cambiando tutte le sorti della Serie A, per un club in particolare.

Erano circolate voci in merito alla sua possibilità di giocare in Ligue 1, da Roberto De Zerbi, ma è in Italia che resterà. Le volontà del calciatore della Juventus sono quelle di restare in Italia per giocarsi le sue chance di convocazione pure in Nazionale, attraverso le prestazioni in Serie A. E allora, a pensarci, è la Fiorentina. Da quando non c’è più Bove in mezzo al campo, le cose non sono andate poi così bene ai viola che tenteranno l’affondo per arrivare a Nicolò Fagioli, talento della Juventus pronto a diventare il nuovo titolare della Fiorentina, di fronte alla grande occasione di giocare pure la Conference League da protagonista.