Nuova vita per Nainggolan: torna in campo, il suo annuncio

Radja Nainggolan non ha ancora detto basta con il calcio e presto può iniziare una nuova avventura molto importante.

Il calciatore belga è ancora uno dei più chacchierati sia in Italia che in giro per il mondo del calcio e sta cercando una nuova chance per concludere al meglio la sua carriera. Ha fatto molto bene negli anni più floridi, tra Cagliari e Roma ma poi da quando ha lasciato i giallorossi c’è stato un vero e proprio declino calcistico. Il suo futuro, però, non è ancora deciso e presto potrebbe firmare l’inizio di una nuova avventura.

Nainggolan sente di poter dare ancora tanto nel mondo del calcio e nelle sue idee c’è la volontà di continuare a indossare gli scarpini da gioco.

Calciomercato, torna in campo Nainggolan: le ultime

Radja Nainggolan è stato uno dei centrocampisti più forti della Serie A negli ultimi 15 anni. Il calciatore belga ha dato il meglio di sé con la maglia del Cagliari e della Roma, arrivando anche a giocare da protagonista assoluto una semifinale di Champions League con i giallorossi. La cessione all’Inter, poi, è coincisa con il periodo meno importante della sua carriera.

Ha fatto molto bene in Italia, tanto che negli ultimi anni ha giocato anche in categorie meno nobili rispetto alla Serie A, pur di non smettere con il mondo del calcio giocato.

Attualmente svincolato, il classe ’88 può presto tornare in campo e non direbbe no ad un’offerta di grande spessore.

Nainggolan apre all’Arabia Saudita: il suo annuncio

Radja Nainggolan può tornare a giocare, ma non in Serie A. Il calciatore belga ha parlato del suo futuro e ha aperto le porte ad una possibile occasione in Arabia Saudita. Non direbbe di no e, anzi, accetterebbe immediatamente.

Ai microfoni di Contro Calcio TV, Nainggolan ha parlato con estrema sincerità della possibilità di andare a giocare in Arabia Saudita. Accetterebbe subito un’offerta economica estremamente vantaggiosa.

“Ci andrei subito in Arabia Saudita. Guardiamo in faccia la realtà: se ti offrono molti più soldi di quanto ne guadagni attualmente, certo che uno ci va. Ho rifiutato la Cina nell’anno della semifinale di Champions League e so cosa significa vedersi recapitare offerte simili”.

Nainggolan smentisce Ronaldo e Neymar: “Non è vero”

Il calcio saudita ha trovato grosso sviluppo proprio in questa estate, grazie alle spese folli dei club e del governo che intendono far crescere il calcio asiatico.

Nainggolan, però, non è d’accordo con Cristiano Ronaldo e Neymar che parlano di campionato ultracompetitivo.

“Non è vero per niente che è un torneo più competitivo della Ligue 1. Io ho visto l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo prendere gol a palate da tutti”.