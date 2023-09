Serie A, hanno preso Pereyra da svincolato: firma lunedì

Il calciomercato degli svincolati è ancora un bottino di occasioni per le squadre di Serie A: ora è stato chiuso il colpo Roberto Pereyra.

Il trequartista argentino è diventato un jolly all’Udinese e ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, andando a sacrificarsi anche di più in zona difensiva. Le sue qualità sono molto importanti, tanto da aver attirato gli occhi di club importanti negli ultimi anni. Ha sempre preferito restare all’Udinese dopo il ritorno in bianconero ma al termine della passata stagione ha detto addio ai friulani alla scadenza del contratto.

Durante tutta l’estate ha cercato una soluzione che potesse essere congeniale con il suo modo di stare in campo ma nessun top club gli ha concesso questa chance.

Calciomercato, arriva El Tucu Pereyra: le ultime

El Tucu Pereyra è il nome più chiacchierato del calciomercato svincolati perla Serie A. Il centrocampista argentino ha sempre fatto molto bene nei suoi anni in Italia ma da luglio ha iniziato a cercare una nuova squadra, visto che con l’Udinese era scaduto il contratto.

L’Inter è stato il top club più vicino a prendere Pereyra ma poi i nerazzurri non hanno mai realmente affondato il colpo. Anche dall’estero ci sono stati voci di un possibile accordo, in particolare con squadre turche, ma anche in quel caso i sondaggi non sono andati a buon fine.

La Serie A è pronta a riaccogliere El Tucu Roberto Pereyra. Secondo le ultime notizie di mercato, firmerà a giorni da svincolato.

Pereyra torna in Serie A: lunedì le firme

Dopo un’estate intera ad attendere l’offerta giusta, il momento do Roberto Pereyra è tornato. Il calciatore e i suoi agenti non hanno mai avuto troppa fretta di chiudere con la prima squadra interessata, forti della situazione contrattuale che avrebbe dato maggior tempo di riflessione, anche ai club.

Secondo quanto riferisce TMW è arrivata l’ora della firma per Roberto Pereyra con l’Udinese. Aveva lasciato il club friulano il 30 giugno 2023 ed è pronto a tornare a indossare la stessa maglia con il numero 37 dopo soli due mesi.

La squadra di Pozzo ha voluto fortemente il ritorno del Tucu che, in assenza di offerte da un top club, ha deciso di far ritorno nel club che lo ha visto crescere e migliorare.

Pereyra subito centrale per Sottil

Roberto Pereyra torna all’Udinese. L’ex capitano bianconero ha deciso di far ritorno “a casa” e ora è pronto per mettersi subito a disposizione di Andrea Sottil. Non si è allenato con la squadra e avrà bisogno di un po’ di tempo per trovare la condizione fisica, ma presto tornerà ad essere determinante.

Il ritorno di Pereyra darà a Sottil la possibilità di variare l’evoluzione tattica del gioco dell’Udinese e darà sicuramente maggior qualità e leadership al centrocampo.