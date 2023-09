Problemi di anemia: Inter in ansia, Inzaghi non sa cosa fare

L’Inter è tornata in campo in questa stagione per tornare a vincere lo Scudetto: c’è un grosso problema per un nerazzurro, cosa è successo.

Il club meneghino ha intenzione di ripetere la stessa stagione vissuta l’anno scorso ma facendo meglio in Serie A. Manca un solo Scudetto per raggiungere la seconda stella e l’obiettivo di questa stagione appena iniziata è proprio questo. La società ha lavorato tutta l’estate per migliorare la rosa e portare i calciatori più congeniali al gioco a Inzaghi proprio per accontentarlo e provare a vincere.

Per l’Inter è importante poter contare su una rosa molto profonda e capace di saper gestire tutti i momenti complessi della stagione, ma ora c’è un nuovo problema che tiene in ansia il tecnico.

Inter, aumentano i problemi: cosa sta succedendo

L’Inter ha iniziato meravigliosamente questo campionato, vincendo tutte le partite giocate e mettendosi in vetta alla classifica, al pari del Milan. La squadra ha reagito benissimo agli stimoli che Simone Inzaghi ha dato quest’estate sia sul campo che con le parole. Gli obiettivi sono ben chiari, la voglia è quella di tornare grandi anche in Serie A, anche per arrivare prima dei “cugini” alla seconda stella.

Inzaghi non ha mai vinto uno Scudetto in carriera e vorrebbe mettere a referto anche questo trofeo per diventare sempre più importante.

Ora, però, c’è un nuovo problema per l’Inter e Simone Inzaghi deve provare a gestirlo in qualche modo, anche se non sarà semplice.

Inter, Sanchez ha problemi di anemia: allarme dal Cile

Alexis Sanchez è l’ultimo rinforzo di calciomercato in casa nerazzurra. L’attaccante cileno ha fatto molto bene in nerazzurro fino a qualche anno fa ma poi la società gli ha detto addio al termine della stagion 2021-22 per puntare su calciatori più giovani.

Ora El Niño Maravilla è tornato all’Inter ma ha ancora dei problemi da risolvere. La squadra nerazzurra non sa ancora come reagire ma dal Cile non arrivano buone notizie. Il ct Berizzo lo ha convocato per gli impegni della nazionale ma l’attaccante è rimasto fermo ai box.

Secondo quanto riferiscono fonti cilene, Alexis Sanchez soffrirebbe di un lieve problema di anemia. Non ha giocato le ultime partite proprio a causa di problemi fisici e ora si è scoperta la realtà.

Sanchez, approfondimenti sullo stato di salute

Alexis Sanchez non ha giocato la prima partita del Cile ma potrebbe tornare in campo per la sfida di martedì con la sua nazionale.

Dopodiché farà ritorno a Milano per fare un controllo con i medici dell’Inter e approfondire con esami specifici. Potrebbe non essere nulla di grave, ma intanto Inzaghi spera di recuperarlo per il derby altrimenti rischia di avere tante defezioni.