Nuovo capitolo Berardi: si apre un’altra strada, ecco dove giocherà

Domenico Berardi sta aspettando di conoscere il suo futuro: non intende restare al Sassuolo e vuole una nuova grande sfida.

Il calciatore calabrese ha avuto diverse difficoltà in queste settimane e ha deciso di chiedere la cessione al Sassuolo. Ha saltato la prima partita di campionato proprio per provare a capire una volta per tutte quale sarà il suo futuro ma poi nulla è stato risolto e ora si è entrati nell’ultima settimana, anche quella più difficile per tutti i club dal punto di vista del calciomercato.

Il futuro di Mimmo Berardi è pronto ad un nuovo capitolo? Ora sembra davvero ai ferri corti con il club perché dopo anni ha deciso di provare una nuova esperienza, più stimolante e interessante dal punto di vista della carriera.

Calciomercato, quale futuro per Berardi?

Domenico Berardi giocherà al Sassuolo? Ad oggi sembra la strada più semplice da intraprendere per l’attaccante calabrese che non è ancora riuscito a salutare il club neroverde nonostante la grande voglia di provare una grande esperienza alla soglia dei 30 anni. I club che hanno provato ad acquistarlo non hanno realmente affondato il colpo e alla fine si sta provando a capire come proseguirà la carriera del talento neroverde.

Il futuro di Berardi si decide per forza in questa settimana: andrà via o resterà da “scontento”?

Ha ribadito lui stesso di essere fiero di far parte di una società cresciuta nel tempo e di avere tifosi tanto affezionati a lui ma è anche pronto a una nuova avventura.

Futuro Berardi: c’è ancora una chance di addio

Domenico Berardi vuole la Juventus. Il nuovo capitolo della sua vita potrebbe essere in bianconero, visto che sia lui che il club vogliono concludere l’operazione. Da tempo sono iniziati i contatti tra le parti ma l’amministratore delegato del Sassuolo ha ribadito che non sono arrivate offerte reali per il numero 10 neroverde.

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera la Juventus continua a pensare al capitano del Sassuolo, nonostante l’ad Carnevali abbia chiuso in maniera netta alla possibilità di un suo addio. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro del classe ’94.

Il Sassuolo chiede non meno di 30 milioni per cedere Berardi e la trattativa potrebbe entrare nel vivo proprio nell’ultima settimana.

Berardi-Juventus: il segnale lo dà Dionisi

L’ultima settimana di agosto potrebbe cambiare il futuro di Berardi. Ha deciso da tempo di andare via e aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Intanto il Sassuolo e Alessio Dionisi danno i primi segnali positivi per la sua permanenza. Domenica si giocherà Napoli Sassuolo e Domenico Berardi sarà convocato dopo aver saltato la prima partita interna contro l’Atalanta, persa per 0-1 con il gol di De Ketelaere.