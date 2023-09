Sono ore caldissime dopo la vicenda vissuta nella serata di ieri, su Victor Osimhen, nel giorno di vigilia di Napoli-Udinese.

Al centro delle questioni l’atteggiamento del bomber nigeriano che non sarebbe piaciuto al Napoli e che ha pure diviso i tifosi su chi, dopo le critiche a Garcia, si schiera ora con il tecnico e con la società per quanto fatto dall’attaccante del Napoli sui social.

Il Napoli, a un’ora dal match con l’Udinese, ha pubblicato quel che i tifosi aspettavano in merito alla notizia di Victor Osimhen sul suo utilizzo o meno, con le voci sulla possibile esclusione e sull’essere messo fuori rosa al centro delle questioni.

Osimhen fuori rosa? La decisione ufficiale del Napoli

Non è stata per niente una settimana facile per Victor Osimhen, dopo il rigore sbagliato a Bologna e per il Napoli che va a caccia di punti importanti per risalire la classifica.

Nel giorno di vigilia dell’attesissimo match dove i tifosi vogliono una reazione da Garcia e i suoi, protagonista in negativo ancora una volta Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha cancellato tutte le foto con la maglia del Napoli, dopo la vicenda del video postato da TikTok che, secondo il suo agente Roberto Calenda, sarebbe offensivo nei riguardi dello stesso Osimhen.

Il gesto delle foto cancellate non è piaciuto al Napoli, club che si è comunque scusato nei riguardi di Osimhen e la situazione sembra ufficialmente essere rientrata. Soprattutto adesso che il Napoli ha pubblicato le formazioni ufficiali, con la scelta fatta sull’impiego di Osimhen che si vociferava fosse messo fuori rosa dopo i fatti accaduti con la società.

Cos’è successo con Osimhen? I tifosi pretendono le scuse

Ci sarà da capire cosa accadrà in campo, adesso che Victor Osimhen sarà pronto a giocare per Napoli-Udinese, con la possibilità di sentire qualche fischio nei riguardi del nigeriano. I tifosi si sono scatenati sui social dopo che Osimhen ha scelto di cancellare ogni foto con la maglia del Napoli, comprese quelle della storica vittoria dello Scudetto.

E sui social, alcuni tifosi chiedono a gran voce l’esclusione dal campo, con Osimhen fuori rosa per l’atteggiamento avuto. E soprattutto scuse pubbliche nei riguardi dei tifosi, ancor prima di quelle alla società.

Osimhen fuori rosa? Scelta fatta, la formazione ufficiale

Quella che segue, è la formazione ufficiale di Garcia per Napoli-Udinese. Tutto rientrato, in attesa di conoscere quale sarà l’atteggiamento del Diego Armando Maradona in serbo per il calciatore nigeriano. Osimhen giocherà titolare, ecco le scelte del tecnico ex Lione e Al-Nassr:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.