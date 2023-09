Osimhen via a gennaio, annuncio dell’allenatore: “Tutto vero”

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è più in discussione che mai dopo il clamoroso caos nato in questi giorni: annuncio dell’allenatore.

L’attaccante del Napoli è al centro di questioni molto particolari legate addirittura al razzismo per un video pubblicato su TikTok dalla pagina ufficiale degli azzurri che ironizzava sul calcio di rigore sbagliato dal nigeriano a Bologna. Da quel momento è iniziato il caos con il mondo nigeriano che ha aperto un vero e proprio dibattito sulla “sicurezza” del proprio idolo in Italia.

Il futuro di Osimhen sembra ormai scritto e al termine della stagione – se non già a gennaio – il suo addio è praticamente certo.

Napoli, Osimhen sempre più distante: voci di addio

Victor Osimhen e il Napoli si sono tanto amati ma ora stanno attraversando una bufera che sembra infinita. A causa del video pubblicato sui social, l’attaccante nigeriano ha eliminato tutte le foto con la maglia azzurra, creando panico e preoccupazione nella tifoseria.

Nella giornata di ieri il Napoli ha chiarito le proprie intenzioni, ribadendo di non aver mai voluto offendere Osimhen. La politica social adottata era mirata all’ironia che, però, il bomber classe ’98 non ha per niente gradito.

Le voci sull’addio di Osimhen al Napoli sono sempre più insistenti e già a gennaio potrebbe essere un clamoroso ribaltone.

Cessione Osimhen a gennaio: un top club è già pronto

La cessione di Victor Osimhen nel calciomercato di gennaio non è impossibile. L’attaccante nigeriano, anche attraverso le parole del suo agente Roberto Calenda, ha fatto capire che la rottura con il club sembra definitiva. Ora è tornato in campo e anche al gol dopo qualche partita complessa ma nel suo futuro recente potrebbe vestire un’altra maglia.

Osimhen piace al Chelsea. I Blues, che hanno fatto spese pazze nelle ultime finestre di trasferimento, potrebbero puntare fortemente sul bomber nigeriano che il Napoli può far partire per meno dei 200 milioni richiesti in estate. Considerata la bagarre che si sta vivendo in questo periodo, Osimhen può essere ceduto anche per una cifra di poco superiore ai 100 milioni.

Mauricio Pochettino è un grande estimatore di Osimhen e lo ha già richiesto alla dirigenza per il calciomercato di gennaio.

Pochettino: “Osimhen? Vogliamo un attaccante per gennaio”

“Tutto vero, siamo già al lavoro per il mercato di gennaio“, ha annunciato Mauricio Pochettino in conferenza stampa alla vigilia della partita del Chelsea. I Blues non stanno rispettando la tabella di marcia e potrebbero acquistare un nuovo attaccante per completare la stagione.

Osimhen è sul taccuino di Pochettino e del Chelsea e nel mercato di gennaio potrebbe esserci l’assalto definitivo. Il Napoli è stato avvisato, ora potrebbbe esserci l’offerta ufficiale e definitiva per il calciomercato di gennaio.