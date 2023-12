Sinner lascia l’Italia, il motivo della sua decisione

Ennesimo colpo di scena che vede come protagonista Jannik Sinner, a quanto pare il tennista ha deciso di lasciare il nostro Paese: allo stesso tempo ha svelato il motivo di questa scelta

Un 2023 che difficilmente potrà dimenticare. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che il mondo del tennis si sta accorgendo, match dopo match, della sua straordinaria forza. Tutti in piedi per Jannik Sinner, l’uomo del momento nello sport italiano (e non solo).

Prima la vittoria nella Coppa Davis a squadre (un trionfo che in Italia mancava da ben 47 anni), senza dimenticare anche il fatto di essere arrivato in finale (poi persa) nell’Atp di Torino contro Novak Djokovic. Nel frattempo, però, arrivano notizie importanti che riguardano il suo futuro.

Sinner lascia l’Italia, ma per poco tempo: svelato il motivo

Jannik Sinner lascia l’Italia, ma solamente per un breve periodo di tempo. Anche se, in questo momento, non sta affatto pensando agli allenamenti o altro visto che si sta godendo un periodo di vacanza (più che meritato). Una settimana fa è stato avvistato in quel di San Siro per seguire la sua squadra del cuore, il Milan, impegnato in Champions League contro il Borussia Dortmund. La preparazione per il nativo di San Candido inizierà il 2024.

Il suo obiettivo, ovviamente, è quello di continuare a vincere e soprattutto a stupire tutti gli addetti ai lavori. Il numero quattro al mondo vuole migliorarsi sempre di più e togliersi quante più soddisfazioni possibili. A tutto questo, però, serve un posto dove concentrarsi al meglio e stare lontano dai riflettori. Guai a montarsi la testa, lo sa benissimo il 22enne che non vuole fare gli stessi errori che hanno fatto, in passato, alcuni suoi colleghi.

In vista del prossimo impegno sportivo importante, ovvero l’Australian Open, Sinner ha deciso di prepararsi in Spagna. Precisamente ad Alicante con il suo preparatore personale e la sua squadra. Per lui non si tratta affatto della prima volta, ma di un clamoroso ritorno. Anche perché, a quanto pare, gli ha portato fin troppo bene. Insieme a lui ci saranno l’allenatore Simone Vagnozzi e Darren Cahill, oltre che al preparatore fisico, Umberto Ferrara, e al fisioterapista, Giacomo Naldi.