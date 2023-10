Victor Osimhen rompe il silenzio, dopo le mancate esultanze e dopo quanto accaduto di recente con la SSC Napoli.

Risponde così a quello che è stato il comunicato del club nei recenti giorni da parte della società partenopea, a seguito dei recenti momenti di tensione vissuti proprio col bomber nigeriano che ha cancellato ogni post del Napoli dal suo profilo social, dopo il video pubblicato sulla piattaforma di Tik Tok da parte della società partenopea.

In campo lui segna e convince, ma le esultanze mancate non sono piaciute ai tifosi e lo stesso Osimhen, in una lettera, ha spiegato quello che è il suo momento, facendo un’uscita pubblica sui social che ha spiazzato di riflesso i tifosi, che ne hanno presto parlato sui social.

Osimhen manda un messaggio ai tifosi: la lettera sui social

Le parole di Victor Osimhen spiazzano i tifosi, dopo quello che è successo nel recente periodo col nigeriano.

C’è chi si è schierato contro Victor Osimhen considerando il suo gesto di togliere ogni foto legata al Napoli sui suoi profili social, ma la sentenza del Diego Armando Maradona è stata chiara: perdono al nigeriano con tanto di cori a suo favore, mentre lui ha continuato a non esultare dopo i gol.

Eppure, i tifosi spiazzati sono quelli della Nigeria considerando che Osimhen ha voluto fermamente difendere Napoli e i napoletani da ogni accusa di razzismo nei suoi riguardi. Di seguito infatti, le sue parole in una lettera a cuore aperto sulla vicenda legata al Napoli, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

Napoli, il post pubblicato da Victor Osimhen: le sue parole

Quelle che seguono, sono le parole pubblicate sui social per Victor Osimhen: “Sono arrivato a Napoli nel 2020 e per me è stata una decisione meravigliosa. La gente di Napoli mi ha dimostrato molto amore e gentilezza, nessuno si dovrà mai mettere tra di noi, non glielo permetterò. La passione dei tifosi alimenta il fuoco che ho dentro, io gioco con cuore e anima, per l’amore di una maglia che indosso con orgoglio. Le accuse che stanno facendo contro il popolo di Napoli sono false. A Napoli ho tanti amici che oggi considero famiglia. Apprezzo i nigeriani e tutti quelli che mi vogliono difendere e aiutarmi, grazie mille, sarò per sempre grato anche a voi. Continuiamo ad essere uniti, rispettiamoci, comprendiamoci. Forza Napoli sempre”.

Ultime su Osimhen, il Social Media Manager si è dimesso

Si è dimesso, intanto, il Social Media Manager del Napoli. Nel comunicato ufficiale la precisazione sul fatto che, la stessa separazione con la SSC Napoli non dipende dalla situazione creatasi con Osimhen.