Osimhen-Vlahovic: esplode la bomba

Due bomber della Serie A nel mirino di un grande club: pronte offerte monstre per portare uno tra Vlahovic e Osimhen nell’olimpo del calcio.

Due tra gli attaccanti più forti e rappresentativi del nostro campionato potrebbero presto fare le valigie e accettare una di quelle proposte che arrivano una volta sola nella vita. Il Napoli e la Juventus temono seriamente di perdere i propri bomber già da gennaio.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti bussa alla porta della Serie A per regalare ai tifosi Blancos il centravanti tanto inseguito dopo la partenza in estate di Karim Benzema. Florentino Perez sta seriamente pensando acquistare già nella sessione di gennaio quella punta che svolterebbe la stagione del Real e cambierebbe gli scenari internazionali del calcio.

Dopo essere stati per numerose volte vicinissimi a Kylian Mbappé, i dirigenti del Real hanno necessità di acquistare un’attaccante, complice anche la dura sconfitta nel derby contro l’Atletico che ha evidenziato il problema della mancanza di un vero “numero 9” davanti. Juve e Napoli sono avvisate.

Il Real sogna Vlahovic e Osimhen: primi botti di mercato

Quando il Real Madrid va a caccia di obiettivi di mercato solitamente non delude le aspettative. Florentino ha messo nel mirino il bomber serbo della Juve, Dusan Vlahovic, ma per portarlo via da Torino non saranno sufficienti offerte inferiori ai 80 milioni. La volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere ai bianconeri, ma si sa, quando il Real chiama è difficile rifiutare.

Discorso a parte per Osimhen, fino a qualche giorno fa potenzialmente l’obiettivo più utopico che ci potesse essere sul panorama europeo, eppure ora tutto cambia. In seguito alle divergenze con l’allenatore degli azzurri Rudi Garcia e alla pubblicazione sul profilo TikTok del Napoli di un video in cui viene – a detta dell’agente del nigeriano – deriso per l’errore dal dischetto contro il Bologna, la sua permanenza in Serie A sembra in forte discussione, nonostante poi il chiarimento e il successivo gol all’Udinese che non sembra aver davvero risolto tutti i problemi.

Anche perché Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Napoli e il rinnovo non è mai parso così lontano come oggi. Il Real proverà ad inserirsi in questa situazione per provare a strappare l’attaccante di De Laurentiis a prezzi più contenuti rispetto alle cifre faraoniche richieste in estate per lui dall’Arabia.

I vari esperimenti come Bellingham centravanti con Modric e Valverde a supporto, o l’impego di Joselu come centravanti titolare non hanno portato i risultati sperati ad Ancelotti, che ora sogna in grande con due grandi nomi della Serie A, con un occhio attento sempre in direzione Parigi per Mbappé. La sessione di gennaio rischia di essere da subito una delle più scoppiettanti di sempre.