Valentina Vignali, il selfie è bollente: forme esplosive

Valentina Vignali, l’ennesimo selfie di una lunga collezione super provocante manda i fan in delirio ancora una volta: che spettacolo

Il fascino e la sensualità di Valentina Vignali stanno ormai diventando celebri non solo in Italia, ma in tutto il mondo. La cestista, modella e influencer è una vera e propria globetrotter e gira costantemente il mondo, lasciando sempre segni evidenti del suo passaggio e segnalandosi ogni volta per una presenza che non può certamente passare inosservata.

Oltre due milioni e 700 mila followers su Instagram per la 32enne riminese, un pubblico appassionato che la segue con affetto e passione da lungo tempo. Sono diversi anni ormai che Valentina è sulla breccia e se possibile riesce a risaltare sempre di più per la sua sensualità incontenibile, che accompagna le nostre giornate a suon di scatti favolosi che fanno immediatamente il giro del web.

Valentina non si ferma mai, ma da’ sempre modo ai suoi fan di restare sempre aggiornati sui suoi movimenti e sulle sue iniziative. Come al solito, si è concessa una permanenza di alcune settimane negli Stati Uniti, per lei una tappa fissa e irrinunciabile. Quindi, la giostra è ricominciata, tra Madrid (dove si è fatta vedere al centro d’allenamento dell’Atletico Madrid femminile e al ‘Wanda Metropolitano’), le montagne alpine dove ha trascorso qualche giorno insieme al suo fidanzato, il modello Tommaso Pozzi, e adesso la ritroviamo anche ad Abu Dhabi. Prevedibilmente, anche i prossimi scatti negli Emirati saranno di tutto rispetto e possiamo prepararci a visioni da urlo.

Valentina Vignali da bollino rosso in piscina: il lato A non sta dentro al costume, più bombastica che mai

Esattamente come quelle che ci ha regalato nelle sue vacanze in montagna. Una su tutte, in particolare, con uno spaziale selfie in piscina che ha tolto il respiro a tutta la community.

La silhouette prorompente e dalle curve esagerate di Valentina in costume non poteva non scatenare gli applausi convinti da parte dei fan e infatti il suo primo piano con scollatura vertiginosa in primo piano è quanto di meglio per accendere in un attimo la fantasia e la voglia di zoomare. Il lato A della Vignali raccoglie il consueto tributo di like e di commenti su di giri: “Sei pazzesca”, “Una forza della natura”, “La regina del web”, “Sei troppa roba, il caso è chiuso”, “Sempre in splendida forma”.