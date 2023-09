È fatta, Papu Gomez torna in Serie A: firma domani

E’ fatta, deciso quale sarà il futuro del Papu Gomez. Dopo tante chiacchiere, l’argentino ha finalmente deciso di tornare in Serie A, campionato nel quale è diventato grande con la maglia dell’Atalanta.

Il ritorno in Italia non è però legato ad un suo ritorno a Bergamo, bensì all’approdo in un’altra ambiziosa ed importante piazza italiana. Dopo settimane di trattative, dunque, il Papu ha finalmente detto di sì, e nella giornata di domani è atteso in città per svolgere tutto l’iter di visite mediche necessario prima di firmare il suo contratto.

Si tratta di un’operazione importante e che potrebbe senza ombra di dubbio giovare alla squadra, che con l’approdo del Papu compirà un importante upgrade dal punto di vista tecnico.

E’ fatta per il Papu Gomez: torna in Serie A

Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, è fatta per l’arrivo del Papu Gomez al Monza. Come al solito Adriano Galliani ha deciso di stupire i tifosi mettendo a segno un colpo incredibile per i brianzoli, anche perché l’argentino potrebbe incidere e non poco nella crescita tecnica e di spogliatoio della formazione di Palladino, che in questa stagione vuole il salto di qualità.

Monza, è fatta per il Papu: domani sbarca in città

L’impressione, comunque, è che la distanza fra le parti sia minima al punto che si tratta di mere questioni formali prima che l’argentino possa firmare il suo contratto con i Bagai. Nello scacchiere di Pallidino Gomez sostituirà l’infortunato Caprari.

Monza-Papu: i dettagli dell’affare

Nelle prossime ore il Papu Gomez diventerà un nuovo giocatore del Monza. A riportarlo, come anticipato, è Sky Sport, che fra le altre cose ha anche svelato i dettagli dell’accordo fra i brianzoli e l’argentino. Stando ai colleghi, infatti, l’ex Siviglia firmerà con il Monza un contratto fino alla fine di questa stagione.