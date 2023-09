Thiago Motta contro l’arbitro e il VAR: furia in diretta, il motivo

Il Bologna di Thiago Motta pareggia contro il Monza per 0-0 e il tecnico italo-brasiliano si è infuriato con l’arbitro e il VAR.

Il pareggio dei rossoblù è frutto di una partita molto complessa che ha portato i due club ad affrontarsi ad armi pari e a viso aperto per tutti i 90 minuti. Il club felsineo ha saputo evitare ogni attacco della squadra avversaria e voleva vincere la partita ma non è stata troppo produttiva in zona offensiva e non ha guadagnato i tre punti.

Al termine della partita Thiago Motta è uscito scuro in volto, nervosissimo sia con la sua squadra che con la squadra arbitrale.

Thiago Motta nervosissimo a fine partita: le parole

Il pareggio tra Monza e Bologna ha portato grande nervosismo per Thiago Motta. Il tecnico italo brasiliano avrebbe voluto vincere la partita ma non si sono verificate le condizioni per ottenere i 3 punti.

Ai microfoni di DAZN, al termine della partita, Thiago Motta ha analizzato il pareggio maturato all’U-Power Stadium.

“Faccio i complimenti al Monza perchè è una squadra che difende bene, sa sfruttare gli spazi e gioca bene. I miei giocatori sanno cosa voglio, quale è la nostra filosofia. Oggi abbiamo pareggiato, abbiamo poo tempo per recuperare e pensare già alal prossima contro l’Empoli”.

Thiago Motta contro l’arbitro e il VAR: le parole

Dopo l’analisi della partita, Thiago Motta si è scagliato contro la squadra arbitrale e contro il VAR per la decisione di annullare il gol che avrebbe portato i rossoblù a vincere la partita.

“Lo abbiamo visto tutto, non serve la tv per decidere una cosa del genere. Sono 4 episodi in 6 giorntate contro il Bologna. L’altra volta non ho parlato, ma oggi è più forte di me. Mi scuso con i tifosi del Bologna, ma è più forte di me. Così è troppo, non cose leggere ma episodi decisivi.

VAR? “Non capisco le riunioni che facciamo, spiegano cose e poi fanno tutto il contrario in campo. Se andiamo a questo ritmo qua a me non va per niente“.

Gol regolare per il Bologna: la moviola di Marelli

Anche Luca Marelli, esperto di DAZN, ha analizzato il gol annullato al Bologna, sottolineando l’errore della squadra arbitrale.

“Pezzuto lascia correre in un primo momento per permettere l’eventuale intervento del VAR in caso di errore. Finita l’azione con il gol di Ferguson, Pezzuto fischia il fallo. Un fallo che non c’è, mi aspettavo l’intervento del VAR. Zirkzee tocca il pallone e poi va a contrasto con Caldirola. Non sono d’accordo con arbitro e VAR”.

Thiago Motta, infine, ha anche richiamato all’ordine Alexis Saelemaekers, che si è fatto espellere per un applauso all’arbitro.

“Sa di aver sbagliato perché, anche se oggi è una cosa delirante, sa che non può fare quella cosa e non lo farà più”.