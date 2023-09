Ribaltone Juventus, scelto il nuovo portiere titolare

Juventus, scelto il nuovo portiere. Nonostante un presente non sempre facile la Juventus prova a pensare all’anno che verrà, partendo dal nuovo numero 1.

Dopo la doccia gelata chiamata Sassuolo, in quel di Reggio Emilia, la parola d’ordine in casa Juventus era soltanto una: ripartire. Così è stato. L’impegno infrasettimanale contro il Lecce dei miracoli ha portato i tanto attesi, sospirati, tre punti. Nulla di più.

Ma in questo momento, questa Juventus non può forse dare di più di quanto stia offrendo. I limiti tecnici sono evidenti, ma questa stagione è una tappa intermedia, quasi obbligata verso un risanamento economico-finanziario che potrà poi riportare la società bianconera ad investire sul mercato. Quando questo potrà avvenire non si sa con certezza, certo è che già in vista della prossima stagione i dirigenti bianconeri stanno valutando importanti cambiamenti.

La permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri è vincolata ai risultati di questa stagione. L’obiettivo minimo prefissato dalla società bianconera è la qualificazione alla prossima Champions League ed alla Continassa non osano nemmeno pensare all’ipotesi di un’altra stagione fuori dalla competizione europea più importante. Ma al di là del tecnico, i dirigenti della Juventus stanno valutando alcune posizioni in vista delle scelte da fare per la prossima stagione. Iniziando dal portiere polacco Szczesny.

Juventus, scelto il nuovo portiere titolare

Wojciech Szczesny ha iniziato la sua settima stagione alla Juventus. E’ uno degli indiscussi leader bianconeri, in campo e nello spogliatoio, assai stimato dal tecnico Allegri. Il numero uno polacco ha un contratto in scadenza a giugno 2025 con un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti annui.

Da tempo si sta parlando di un eventuale prolungamento del suo contratto per spalmare in più anni il suo elevato ingaggio. Gli errori contro il Sassuolo sembra che abbiano fatto nascere, o ritornare, dei dubbi in Cristiano Giuntoli. Prolungare il contratto di Szczesny oppure valutare la scelta di un altro portiere? E nel caso chi potrebbe prendere il posto del nazionale polacco?

Se si parla di un nuovo portiere in casa Juventus il nome che viene spontaneo associare alla società bianconera è quello di Gianluigi Donnarumma, titolare della nazionale azzurra di Luciano Spalletti nonché numero uno del PSG. Una fascinazione che ritorna ciclicamente ogniqualvolta ci si avvicina ad una sessione di mercato. L’operazione Donnarumma non è facile, però, da portare a termine.

Il portierone di Castellammare di Stabia ha infatti un contratto con il club francese con scadenza 2026 ed un ingaggio che, tra fisso e bonus, tocca i 12 milioni di euro annui, ovvero il doppio di quanto percepito attualmente da Szczesny. La politica di abbattimento dei costi, avviata in questa stagione dalla Juventus, rende pertanto assai poco percorribile, al momento, la strada che porta da Parigi a Torino.