Papu Gomez sta per tornare in Serie A: ecco dove giocherà

Papu Gomez pronto a tornare in Serie A dopo la rescissione con il Siviglia: ecco dove giocherà l’argentino campione del mondo.

Come ogni anno, al termine della sessione di mercato estivo gli appassionati di calcio fanno la conta dei giocatori rimasti senza squadra. Anche in questo 2023 non sono pochi gli svincolati di lusso, ancora alla ricerca di una sistemazione definitiva.

Tra questi anche Alejandro ‘Papu’ Gomez, un campione del mondo desideroso di vivere un’ultima grande avventura prima di mettere la parola fine alla propria carriera. Magari un’avventura nuovamente in Serie A.

Accostato fino a qualche mese fa anche a squadre importanti come la Lazio, nelle scorse settimane il jolly argentino si è svincolato dal Siviglia, la squadra in cui ha militato negli ultimi tre anni e con cui ha vinto lo scorso anno l’Europa League. E adesso sarebbe pronto ad accettare un’ultima offerta dalla Serie A, anche da squadre di fascia meno alta rispetto al suo recente passato.

Classe 1988, il Papu è ormai agli sgoccioli della carriera. Dal Mondiale vinto in Qatar in avanti l’argentino non ha trovato continuità in Spagna, per problemi di natura fisica ma anche per questioni extra campo che, di fatto, lo hanno portato anche a essere allontanato dalla Nazionale di Scaloni.

Per questo e altri motivi ha deciso in estate di cambiare aria e di liberarsi dal contratto con il Siviglia, consapevole che anche quest’anno non avrebbe trovato molto spazio, dopo aver comunque vissuto in Andalusia un paio di stagioni importanti, condite anche da 10 gol e 6 assist in circa 90 presenze.

Gomez verso il ritorno in Serie A: ci pensano due neopromosse

Finito ai margini del grande calcio, oggi il Papu è in attesa della proposta che possa permettergli un ultimo rilancio. E quella proposta potrebbe arrivare dall’Italia, paese che non ha smesso di stimarlo e in cui almeno un paio di club potrebbero mostrare interesse nelle prossime settimane, considerando il suo attuale status da svincolato.

Nonostante un palmares importante e una carriera che lo ha portato a diventare un simbolo della grande Atalanta di Gasperini, protagonista anche in Champions, a giocare in una squadra forte come il Siviglia e a conquistare un Mondiale da co-protagonista, il Papu attualmente sa di non poter ambire a un top club o a squadre che stiano lottando per traguardi così importanti.

Per chiudere la carriera il Papu potrebbe quindi accettare anche una formazione sulla carta meno importante, ma in grado di garantirgli un ruolo centrale nel proprio progetto rispetto a quanto accaduto nel recente passato. Ad esempio, due neopromosse dell’attuale Serie A che a quanto pare sarebbero disposte a offrirgli un’ultima chance di rilancio nella massima divisione italiana.

Genoa, Frosinone o… le alternative in A per il Papu Gomez

La prima possibile pretendente potrebbe essere il Genoa di Gilardino. Il Grifone, che ha ampiamente puntellato la rosa nel mercato estivo, portando a casa anche colpi importanti come il bomber italoargentino Retegui, al di là della vittoria con la Lazio non ha cominciato il campionato in maniera brillantissima e potrebbe puntare proprio sull’esperienza e la qualità del Papu per far fare un ulteriore salto di qualità a una rosa che sembrerebbe aver bisogno di una guida.

Discorso simile per un’altra neopromossa, il Frosinone di Di Francesco. Al contrario del Grifone, i ciociari hanno iniziato molto bene, perdendo con onore contro il Napoli, battendo l’Atalanta e strappando un ottimo pari a Udine. Con una rosa completamente rinnovata, e imbottita di giovani di prospettiva, l’ex tecnico della Roma potrebbe aver bisogno di un uomo di carisma in grado di trascinare i suoi nei momenti di difficoltà. Identikit che al Papu calzerebbe a pennello.