Rivelata tutta la verità sulla Juventus: si scatena la polemica

La Juventus è una delle squadre più chiacchierate d’Europa, e anche ex calciatori parlano del loro passato accostato ai bianconeri.

Il club piemontese ha ripreso il cammino in Italia con grande entusiasmo per tornare immediatamente in corsa per grandi obiettivi. Allegri vuole tornare in Champions League il prima possibile e in questa stagione vuole provare anche a vincere lo Scudetto. La squadra è molto forte e capace di poter competere su grandi livelli, anche se ci sono ancora alcune cose da migliorare di settimana in settimana.

La Juventus è una delle squadre più chiacchierate di sempre e attira sempre critiche, ogni anno.

Juventus sotto assedio delle critiche: il motivo

La Juventus è sempre stata una delle squadre più criticate e chiacchierate della Serie A e negli anni ha attirato diversi “nemici”, sia in campo che fuori. La società bianconera è tra le più importanti d’Europa e sicuramente la sua storicità fa sì che sia “comodo” parlare anche del mondo bianconero per attrarre l’attenzione.

Le critiche più pesanti a volte arrivano anche da ex calciatori, ancora con il dente avvelenato contro la Juventus. Sono anni che si parla del mondo bianconero come quello da battere, sia in Italia che in Europa, e anche per molti giocatori è così

La Juve ha ricevuto un’altra serie di critiche anche nella passata stagione a causa delle difficoltà a cui ha dovuto rispondere.

Nainggolan svela tutto sulla Juventus: “Ecco perché non andai”

Radja Nainggolan è stato uno dei calciatori più “avversi” alla Juventus, almeno dal punto di vista sportivo. Nei suoi anni alla Roma si è detto spesso primo nemico della Juve per cercare di vincere contro il potere bianconero, sempre vincete in quel periodo.

Ai microfoni di ControCalcioTV, Radja Nainggolan è tornato a parlare della Juventus e ha svelato tutta la verità sul suo rifiuto al club. Ha avuto diverse offerte nel corso degli anni ma non ha mai voluto vivere il mondo bianconero da vicino.

“La Juve mi voleva prima della Roma”, ha svelato Nainggolan, “ma non ci andai perché non è divertente giocare in una squadra che vince sempre, è come giocare a Football Manager, che ti costruisci la squadra forte e vinci sempre tu”.

“Volevo battere la Juve”: la rivelazione di Nainggolan

Il no di Radja Nainggolan alla Juventus aveva motivazioni prettamente sportive. Il calciatore belga, parlando del suo passato, ha svelato di avere un forte sentimento di sfida nei confronti del club bianconero.

“Andai alla Roma per provare a battere la Juventus, sarebbe stato molto più bello. Ho poi parlato con il Chelsea quando il manager era Conte, poi sono andato all’Inter e mi ha scartato“.