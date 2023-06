Vlahovic tratta, la Juve scippa Marotta

La Juventus inizia a programmare il proprio calciomercato. Prima di operare in entrata, la dirigenza bianconera dovrà definire la situazione dei big della rosa.

Il mercato della Juventus la prossima estate sarà basato anche e soprattutto sull’analisi dei big eventualmente da sacrificare. Tra questi troviamo ovviamente l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, che può salutare a breve.

Il classe 2000 ha deluso in questa annata, con la società che pare decisa a cederlo per acquistare calciatori più funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

L’ex attaccante viola, in 42 partite disputate tra campionato e coppe, ha realizzato quattordici reti e fornito quattro assist. Troppo poco visti i 75 milioni spesi appena un anno e mezzo fa per acquistarlo dalla Fiorentina, oltre che al rapporto non proprio idilliaco con il tecnico livornese. Qualora la cessione si verificasse, la Juventus avrebbe già individuato l’obiettivo principale. La sfida all’Inter è servita.

Vlahovic verso l’addio, la Juventus tenta il colpo da novanta: è sfida all’Inter

La società più interessata al classe 2000 è il Bayern Monaco, alla ricerca di un bomber da regalare al tecnico Thomas Tuchel.

L’attaccante serbo è attratto dall’idea di approdare a Monaco di Baviera, e questo potrebbe facilitare la buona riuscita dell’operazione. Qualora ciò si verificasse, la Juventus ha in mente un colpo da novanta da regalare alla piazza. Stiamo parlando di Roberto Firmino, brasiliano classe 1991 in scadenza di contratto con il Liverpool.

Nonostante non sia partito come un titolare fisso, il ragazzo in questa stagione ha disputato 35 partite tra campionato e coppe, realizzando tredici reti e fornendo cinque assist. Dopo otto anni dal suo arrivo ad Anfield, il calciatore in comune accordo con la società ha deciso di lasciare il club per provare una nuova avventura. La Juventus ci sta seriamente pensando, visto anche il gradimento di Massimiliano Allegri che ha avallato l’operazione.

Sul calciatore brasiliano è forte anche l’interesse dell’Inter, ingolosita dal fatto di poter prendere il calciatore a parametro zero. Il classe 1991 è attratto dall’idea di approdare nel nostro campionato, soprattutto se in due grandi club come Juventus e Inter. Si tratterebbe di un grande colpo per i bianconeri; Massimiliano Allegri avrebbe infatti a disposizione un attaccante dalla grande esperienza europea.

Dopo gli addii oramai certi di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, la Juventus è pronta a cedere anche il bomber, con il tecnico che non si opporrebbe di certo di fronte ad una cessione. L’avventura di Vlahovic in bianconero pare essere giunta ai titoli di coda, con il popolo bianconero pronto a sognare il grande colpo. Firmino alla Juventus può diventare molto più di un’idea.