Juventus, affare in stand-by: i tifosi lo vogliono, la dirigenza no

La Juventus sta valutando un affare che potrebbe tornare molto utile per le strategia di Giuntoli: il problema è che lo vogliono solo i tifosi

La manovre dei bianconeri per gennaio sono già iniziate e stanno portando ad alcune mosse interessanti sia in attacco che a centrocampo. Uno dei temi caldi è sempre quello degli esuberi, visto che l’ex ds del Napoli deve ancora piazzare qualche big mai utilizzato.

La scorsa estate il lavoro di Cristiano Giuntoli è stato doppio: da una parte regalare a Motta una serie di colpi adatti alla sua proposta di gioco, dall’altro dare via una lunga lista di giocatori che non rientravano più nel progetto tecnico bianconero. Chiesa ad esempio è andato al Liverpool, dopo aver rifiutato diverse destinazioni. Soulé è stato ceduto alla Roma per quasi 30 milioni, mentre Huijsen è stato spedito in Premier League. Un discreto tesoretto quello incassato dalla Vecchia Signora e tutto ampiamente reinvestito per portare alla Continassa gente come Koopmeiners, Conceiçao, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Cabal e Kalulu.

Non tutte le ciambelle riescono però col buco e qualcuno alla fine è rimasto per mancanza di sistemazione. Ad esempio Arthur Melo, piazzato alla Fiorentina in prestito nel 2023, non ha trovato squadra e viene lautamente pagato per allenarsi a Torino senza mai giocare. Il suo ricchissimo ingaggio ha complicato ogni tipo di discorso e rinviato le trattative a gennaio. Per il 28enne brasiliano potrebbero aprirsi le porte della Liga spagnola.

La Juventus cerca di piazzare Arthur a gennaio: c’è la pista Betis Siviglia

Arthur non è stato riscattato dalla Fiorentina per 20 milioni (cifra stabilita al momento del prestito) ed è quindi tornato alla Juve. Nonostante sia stato inserito nella lista dei 25 per la Serie A, non ha disputato nemmeno un minuto dall’inizio di questa stagione. Giuntoli vorrebbe piazzarlo a gennaio da qualche parte, anche per risparmiare i 5 milioni netti l’anno del suo contratto.

In Spagna, secondo la stampa locale, è stato accostato al Betis Siviglia, con i tifosi che vedrebbero di buon occhio un suo arrivo. A Barcellona non ha lasciato una traccia indelebile, ma la considerazione che hanno nella Liga dell’ex talento del Gremio è di certo superiore alla nostra. Il problema è che la dirigenza del club andaluso preferirebbe andare su Dani Ceballos per il centrocampo, dato che a Madrid non trova spazio.

Il grave infortunio di William Carvalho ha costretto i biancoverdi a muoversi sul mercato in anticipo, per farsi trovare pronti all’inizio di gennaio col nuovo colpo. A Torino sperano che sia Arthur.