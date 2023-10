Pioggia di soldi sulla Roma: adesso i tifosi sognano

La Roma, nelle ultime ore, ha annunciato una novità che renderà felici i tifosi e Mourinho: in arrivo c’è una pioggia di soldi.

L’avvio di stagione, almeno in campionato, non è stato proprio quello sperato dai tifosi. Appena 8 punti in 7 partite disputate frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte: un ruolino di marcia che ha allontanato la Roma dai quartieri alti della classifica.

La Juventus quarta è +6, l’Inter ed il Milan in vetta addirittura a +10. José Mourinho, la cui posizione rimane solida nonostante le critiche, nelle prossime settimane cercherà di ridurre il gap esistente e risalire quanto prima. Poi, a gennaio, tornerà a chiedere alla propria dirigenza di intervenire per rafforzare la rosa.

Appello che verrà accolto dal direttore sportivo Tiago Pinto, già al lavoro per individuare gli innesti più adeguati da regalare al mister originario di Setubal. Un colpo, ad esempio, riguarderà il reparto offensivo. Serdar Azmoun, infatti, fin qui ha fatto fatica ad ambientarsi nella nuova realtà totalizzando solo 3 apparizioni in Serie A per un totale di 19 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Tutto da scrivere poi il futuro di Andrea Belotti, partito bene ma poi fermatosi progressivamente.

L’ex capitano del Torino non segna dal 20 agosto (doppietta alla Salernitana) e domenica, contro il Frosinone, è rimasto in panchina senza essere utilizzato. Ecco perché Pinto, a breve, cercherà di riallacciare i contatti con la dirigenza del Santos in modo tale da riaprire la trattativa riguardante Marcos Leonardo. I brasiliani, dopo averlo blindato nella scorsa estate, sono pronti a cederlo ad inizio anno: per produrre la fumata bianca, in particolare, serviranno almeno 15 milioni. Una cifra divenuta alla portata dei capitolini, grazie ad una particolare partnership economica ufficializzata di recente.

Roma, i tifosi e Mourinho sorridono: in arrivo c’è una pioggia di soldi

I capitolini, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno trovato un nuovo sponsor: si tratta di “Riyadh Season”, ovvero un festival dedicato all’intrattenimento che nel 2023 ha registrato 10 milioni di visitatori. Nelle casse del club, in virtù dell’accordo biennale sottoscritto, entreranno quindi 25 milioni di cui 12.5 ogni anno.

Non solo. Questa sinergia (la più ricca mai stipulata dalla società dei Friedkin) consentirà alla Roma di aprire a Riad una serie di store ufficiali ed entrare in un mercato, quello asiatico, finora mai battuto.

Il tutto, con evidenti e concreti ricadute a livello di visibilità e crescita finanziaria. L’annuncio è ufficiale è già arrivato, ora resta da vedere quando il nuovo marchio (che andrà a sostituire l’iconica scritta SPQR) campeggerà sulle maglie della Roma. Mourinho sorride: l’iniezione di liquidità agevolerà l’ingaggio di nuovi calciatori.