Prossimo allenatore Juventus: il club ha deciso su Allegri

Arrivano notizie in merito a quello che sarà il futuro di Allegri e il prossimo allenatore della Juventus. Svolta importante che riguarda il club bianconero per le prossime stagioni.

La società bianconera ha voglia di andare avanti in modo deciso per la propria strada in vista delle prossime stagioni. Perché il club bianconero ha intenzione di provare ad ottenere qualcosa di importante.

Si arriva da due anni difficili per la Juve che non ha alzato nemmeno un trofeo e incassato soltanto tante delusioni e avuto una gestione economica difficile che ha rovinato la società sotto quel punto di vista. Per questo si cerca di portare avanti ora un progetto in modo mirato.

Juventus: futuro Allegri da decidere

Più di una volta in questi anni si è parlato tanto di un possibile esonero di Allegri e l’arrivo di un nuovo allenatore alla Juventus a causa dei difficili e deludenti risultati che sono stati ottenuti. Qualcosa però ora sembra essere cambiato perché la società quest’anno ha deciso di confermare ancora una volta a pieni voti l’allenatore che ha un lungo contratto fino al 2025 con i bianconeri e ha anche voluto rifiutare delle offerte importantissime pure di restare.

Allegri è molto legato alla Juventus e l’hanno dimostrato i suoi ‘no’ a PSG, Chelsea e Real Madrid in passato per tornare in bianconero dopo anni difficili della società e provare a tirare fuori la società da questa situazione. Inoltre, quest’anno, dopo lunghe contestazioni, ha rifiutato offerte faraoniche da parte dei club dell’Arabia Saudita pur di restare in panchina con i bianconeri. Il futuro al momento non sembra da decidere.

Juventus: Allegri confermato dalla società

Arrivano continue conferme da parte della società della Juventus su Allegri. Perché il club più volte si è espresso in maniera decisa su quello che sarà il futuro dell’allenatore che ha ancora un lungo contratto fino al 2025. L’intenzione della società è quella di restare con l’attuale allenatore e non considerare altre scelte.

Si vuole crescere con un progetto sano e oggi l’obiettivo è lottare per i primi 4 posti e tornare in Champions League e magari avere l’occasione di lottare per il titolo di Serie A. Per questo Allegri e la Juve vanno avanti insieme.

Juve: Allegri il futuro

C’è grande fiducia da parte anche della nuova dirigenza bianconera che crede che Allegri sia il giusto allenatore per il futuro della Juventus e il suo contratto fino al 2025 potrebbe presto essere rivalutato in base anche agli obiettivi raggiunti.