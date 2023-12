Real Madrid: arriva l’ultimatum a Mbappe, ecco la deadline

Il Real Madrid si è stufato dell’indecisione di Kylian Mbappé e ha deciso di lanciare un ultimatum al bomber francese

I tifosi del Real Madrid sono da tempo in attesa di capire se il matrimonio con Kylian Mbappé si farà oppure no. I Blancos hanno fissato come primo obiettivo per il reparto avanzato proprio l’attaccante del Paris Saint-Germain, ma il corteggiamento del club del presidente Florentino Perez è ormai diventato praticamente una telenovela. Il bomber francese è promesso sposo del Real Madrid da più di un anno, ma finora non sono stati fatti grandi passi avanti per strapparlo ai parigini e portarlo al Bernabeu.

I Galacticos non hanno intenzione di mollare la presa ma al tempo stesso non sono disposti ad aspettare Mbappé all’infinito. L’attaccante francese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club del presidente Nasser Al-Khelaifi: la scadenza è fissata per giugno 2024 e l’impressione è che al termine di questa stagione Mbappé lascerà il PSG a parametro zero.

Se davvero l’intenzione del giocatore sarà quella di cambiare aria la destinazione madridista sembra quella più probabile. Tuttavia, come accennato, il Real Madrid si è stufato di aspettare il bomber transalpino e vuole avere una risposta in tempi brevi.

Mbappé: ultimatum Real, i Blancos non lo aspettano più

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Ok Diario, infatti, pare che i Blancos abbiano lanciato un vero e proprio ultimatum a Kylian Mbappé. Il Real ha informato l’entourage dell’attaccante del Paris Saint-Germain che entro il 4 gennaio è necessario dare una risposta definitiva, non importa se positiva o negativa. Florentino Perez ha fretta di capire se l’attacco del Real Madrid potrà contare o meno su Mbappé, perché in caso di fumata nera il Real Madrid si fionderebbe su Erling Haaland.

Il centravanti del Manchester City – che ha già realizzato 19 reti in questa stagione, uno in più di Mbappé – è il piano B del Real Madrid in caso il 4 gennaio dovesse arrivare un ‘no’ da parte dell’attaccante ex Monaco. Haaland ha però un contratto fino al 2027 con i Citizens: ciò significa che i Galacticos dovrebbero sborsare una super cifra per assicurarsi il bomber norvegese (più o meno intorno ai 200 milioni di euro).

Una spesa che però non sembra preoccupare il presidente del Real Madrid, che vuole assolutamente mettere a segno un grande colpo per il 2024 per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi: nelle prossime settimane si capirà su chi dei due fenomeni deciderà di puntare il glorioso club.