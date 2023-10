Roma, è lotta a due per la panchina: spunta il campione del mondo

Corsa a due per la panchina della Roma: anche il campione del mondo in lizza per sostituire Mourinho alla guida dei giallorossi.

L’inizio di stagione non poteva essere più disastroso di così per la Roma che in queste prime sei giornate ha raccolto solamente 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi, e ben 3 sconfitte.

La classifica dei giallorossi piange ed al momento sono solo 2 i punti che li separano dalla zona retrocessione. La vetta della classifica dista già 10 punti, mentre la zona Champions League è lontana 7 punti, cosa per niente positiva considerato che davanti la maggior parte delle squadre corrono tutte. Sul banco degli imputati c’è ovviamente José Mourinho che ha attirato su di sé pesanti critiche dopo il 4-1 subito in casa contro il Genoa, ed è chiamato ad una reazione immediata già stasera contro il Frosinone.

I tifosi giallorossi sono davvero esasperati e qualcuno ha iniziato a parlare di esonero qualora le cose andassero così. La Roma non ha ancora preso una decisione in proposito, ma è chiaro che il divorzio, che sia a stagione in corso o a fine anno, appare inevitabile. Il contratto dello Special One è in scadenza a giugno e il club capitolino non sta pensando al rinnovo ma, anzi, sta già valutando le possibili alternative.

Il nome preferito della dirigenza giallorossa è quello di Antonio Conte, da tempo nel suo mirino, ma nelle ultime ore è venuto fuori il nome di un campione del mondo che porterebbe tanto entusiasmo nell’ambiente romano, ovvero Zinedine Zidane.

Roma, non solo Conte: spunta Zidane per la panchina

La storia d’amore tra la Roma e José Mourinho sembra ormai essere al capolinea ed è solo questione di tempo prima che si arrivi all’inevitabile divorzio. Il tecnico portoghese, pur rivendicando l’approdo per due volte consecutive in una finale europea, è apparso in grave difficoltà nella disfatta contro il Genoa ed anche i tifosi stanno iniziando ad esaurire la pazienza.

Con l’arrivo dello Special One, in molti credevano che i giallorossi avrebbero lottato per lo scudetto, ma la squadra non ha mai dato questa sensazione e per questo motivo anche la dirigenza è intenzionata a cambiare guida tecnica. Oltre ad Antonio Conte, nome che stuzzica molto dirigenza e tifosi, la Roma sta pensando anche a Zinedine Zidane che darebbe una carica non indifferente a tutto l’ambiente.

Il tecnico francese, che ha fatto la storia al Real Madrid vincendo tutto quello che c’era da vincere, è ancora senza panchina e ad oggi è difficile possa sedersi sulla panchina della Francia considerato che i Galletti hanno confermato la loro fiducia in Deschamps. Per questo motivo, la Roma sarebbe pronta ad andare all’assalto del tecnico e a mettere sul piatto un’offerta importante per convincerlo a prendere in mano le redini delle squadra.

Per strappare il si a Zidane, però, occorrerà proporgli anche un progetto tecnico importante e la Roma è conscia che poi dovrà costruire la squadra seguendo le direttive del tecnico francese. Al momento quella di Zidane è una suggestione che attrae molto i giallorossi, mentre Conte resta il preferito della dirigenza che potrebbe essere presto chiamata a fare già la propria scelta visto che il futuro di Mourinho è già fortemente in bilico.