Adesso è ufficiale: club escluso dalla competizione, c’è un ripescaggio

Non è ammessa al campionato, col rischio ora di sprofondare in categorie bassissime del calcio in Italia, con i tifosi che si vedono decurtati di quanto avevano ottenuto fino a questo momento, con la risalita ad alti livelli. Ad un passo dal sogno al baratro che ora il club rischia di vivere e nel fallimento che a sua volta, porterà un altro club al ripescaggio.

Dopo i fatti che avevano riguardato anche la Serie A, c’è una notizia che porta all’ennesimo terremoto per il calcio italiano, con il giudizio che risulterebbe appellabile in ogni caso, da un punto di vista sportivo. Ma la strada, per il club che sarà ripescato dopo la sentenza, sembra spianata.

L’ultima ora riguarda infatti la Reggina, dopo quanto venuto fuori dalle decisioni della Covisoc: il club è stato escluso dalla Serie B, ci sarà un ripescaggio nel campionato cadetto.

Non potrà partecipare al prossimo campionato di Serie B, la stagione degli amaranto era stata buona nonostante gli alti e i bassi, ma non è dal campionato cadetto che ripartirà la società di Reggio.

Ciò che temono ora per la Reggina però, gli stessi tifosi, è lo scenario che vedrebbe la società calabrese ripartire dalla Serie D. Non con la retrocessione in C, ma col fallimento che vedrebbe il precedente per il club che sarà ripescato, al suo posto. Perché come accadde qualche anno fa, in occasione del fallimento del Parma, il Brescia si trovava in una posizione analoga a quella odierna: ripescaggio nel campionato al posto della società fallita, con destinazione in Serie D.

Non accadrà al Foggia, sconfitto nella finale play-off di Serie C col Lecco, bensì verrà ripescato il Brescia in Serie B, dopo la sconfitta ai play-out proprio per mano della Reggina. Il club amaranto sprofonda, al contrario delle Rodinelle che avranno occasione di rifarsi, ancora una volta, in Serie B.