Scelta fatta per la panchina, due anni di contratto: allenerà in Italia

Scelta fatta sull’allenatore, un contratto biennale per l’ex Serie A che allenerà in Italia nel 2023/2024.

Una vecchia conoscenza della Serie A è pronta a ripartire, dopo un periodo di alti e bassi che lo hanno visto lontano dal massimo campionato italiano.

Le sue esperienze passate anche al Chievo, ai massimi livelli dei campionati italiani e poi altre panchine, fino a quella nuova, con la quale si starebbe accordando per allenare ancora in Italia e in un club storico e di prestigio, con l’alta ambizione di far bene. Vuole ottenere risultati importanti in club italiano che gli affiderà la panchina per la prossima stagione, che è praticamente alle porte.

Scelta presa, ecco il nuovo allenatore: pronto il contratto

Pronto il contratto, con accordo, per uno dei tecnici ex Serie A che ripartirebbe così da un club storico italiano.

È la decisione presa dal club dopo la separazione con l’ormai ex allenatore e, la scelta, è stata fatta sotto il suo nome per tornare presto a grandi livelli, dopo una stagione fatta di più bassi che alti. Decisione ben precisa, considerando quella che è stata la sua carriera anche ad ottimi livelli, gestendo situazioni spinose anche in Serie A, nei club che lottano per la salvezza.

C’è un club che, dopo la retrocessione in Serie C, punterà su Domenico Di Carlo: sarà infatti il nuovo allenatore della SPAL, società di Ferrara appena retrocessa dalla Serie B.

SPAL, Di Carlo è il nuovo allenatore: l’annuncio

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a svelare i dettagli del contratto biennale che riguarda Domenico Di Carlo, come nuovo allenatore della SPAL.

Il club di Ferrara, a caccia di un nuovo allenatore, punterà su Di Carlo che ha ancora un contratto fino al 2024 valido con il Pordenone. Col club neroverde però si separerebbe per dare vita ad un progetto, con l’ambizione di risalire prima in Serie B e poi magari in Serie A, col doppio salto, per quelle che sono le altissime ambizioni della società che vorrebbe tornare ad alti livelli, com’è accaduto nel periodo più recente alla SPAL.

Ultime su Di Carlo: circolava anche un altro nome per la SPAL

Circolava un nome diverso, dopo le avventure di Oddo e De Rossi, per la panchina della SPAL. Non sarà Giovanni Stroppa il nuovo allenatore della SPAL, ma la guida tecnica sarà affidata a Mimmo Di Carlo che saluta così il Pordenone e vivrà l’esperienza da “favorito” nel campionato di Serie C, per la lotta alla promozione.