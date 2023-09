Serie A: infortunio serio, c’è l’annuncio del mister

Nuovo infortunio in Serie A, con il giocatore costretto a dare forfait a causa di un problema alla caviglia sinistra. Ad annunciare le sue condizioni l’allenatore.

Proseguono i momenti negativi per alcuni club di Serie A che, settimana dopo settimana, si ritrovano a fare i conti con gli infortunati. Questo turno infrasettimanale non ha aiutato con alcuni allenatore che sono alle prese con questi tipi di giocatori che accusano degli acciacchi muscolari. Nel corso di questo pomeriggio, il mister ha comunicato l’assenza del giocatore. Ecco i motivi che l’hanno portato all’uscita dal campo anticipata nel corso dell’ultima partita di campionato.

Ennesimo infortunio per la squadra che dovrà fare a meno del calciatore per le prossime partite. Un nuovo problema muscolare che rischia di compromettere la prossima formazione della squadra che è alle prese con una serie di problemi nel reparto arretrato. Le prossime ore saranno decisive per stabilire gli eventuali tempi di recupero del calciatore che ha abbandonato il campo dopo il primo tempo.

Serie A: nuovo infortunio, l’annuncio del mister. C’è la prima diagnosi

Non è un momento positivo per la squadra che già in settimana ha perso un difensore, a causa della rottura del legamento crociato. Questa volta, il tecnico ha dovuto rinunciare ad un nuovo terzino a causa di una brutta distorsione. Ecco le ultimissime in merito a questo infortunio. A chiarire la situazione è lo stesso allenatore che, nel dopo partito, ha svelato le condizioni fisiche del ragazzo.

Ecco l’annuncio da parte di Vincenzo Italiano sull’infortunio di Biraghi, uscito dal campo nel primo tempo nel corso della partita pareggiata contro il Frosinone.

“Ha riportato una brutta distorsione alla caviglia, mi auguro non sia nulla di grave anche se al momento è abbastanza gonfia”. Questa, dunque, la prima diagnosi riguardo l’infortunio del difensore della Fiorentina Biraghi che è rimasto in campo solo per quarantacinque minuti. Domani ci saranno i controlli. Intanto, anche il ds Pradé si augura che non sia nulla di grave. “Speriamo bene, altrimenti saremo corti in difesa. Domani dovrà fare gli accertamenti”.

Italiano, nel dopo partita, s’è soffermato sui problemi in difesa e soprattutto sugli esterni, considerata l’assenza di Dodo che ha riportato la rottura le legamento crociato. Ecco le varie alternative per il mister. “Abbiamo Parisi che possiamo adattare a destra al posto di Dodo. Poi, nessuno dei centrali può giocare nel ruolo di terzino. Solo in extremis, siamo in difficoltà. Adesso attendiamo su Biraghi”.

Fiorentina: emergenza in difesa, si fa male anche Biraghi

Problema sugli esterni per la viola con il tecnico che ha perso per il resto della stagione il brasiliano Dodo, che si è rotto il legamento crociato. Adesso un nuovo problema per mister Italiano visto che il capitano della Fiorentina Biraghi è uscito per infortunio contro il Frosinone. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore ma la situazione sta diventando sempre più critica.