Serie A, Palladino in una big: colpo di scena e chiaro indizio

Nel futuro di Raffaele Palladino arriva un importante colpo di scena da questo punto di vista. C’è un indizio che può spalancargli le porte di una big. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Per la Viola non è certamente un momento facile, dal momento che sta ancora facendo i conti con alcuni problemi legati a scorie successive alla cocente eliminazione subita per mano del Betis Siviglia in Conference League. E’ stata una stagione con tanti alti e bassi per la Fiorentina, che infatti è stata anche al centro di tante voci che lo volevano prossimo all’esonero. Nonostante questo ha stretto i denti ed insieme ai suoi giocatori ne è venuto fuori praticamente sempre.

Le sue idee di gioco sono di alto profilo, ma ovviamente andranno affinate, come si suole dire, con il passare del tempo dal momento che è ancora molto giovane. In tal senso, però, la sua avventura alla Fiorentina potrebbe essere giunta al capolinea dopo una sola annata. Per lui potrebbero spalancarsi le porte per una grande esperienza in una big e da questo punto di vista arriva un chiaro indizio. Si tratta di un colpo di scena importante, dal momento che tutti si aspettavano una sua conferma. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Palladino via dalla Fiorentina: le ultime notizie a riguardo

Il suo nome è stato accostato a tante squadre di recente. In estate, infatti, è lecito immaginarsi che ci potrebbe essere un valzer di panchine, con tante squadre alla ricerca di un nuovo allenatore. Come raccontato dal quotidiano “Il Messaggero“, anche la posizione di Raffaele Palladino potrebbe traballare. A quanto pare, infatti, la Fiorentina ha avviato già i contatti, per il momento in gran segreto, con Marco Baroni, attualmente alla guida della Lazio. E si tratta di un indizio eloquente in tal senso.

O la Viola è insoddisfatta del lavoro fino a questo momento svolto da Raffaele Palladino o, in alternativa, sa che potrebbe andar via e cedere al corteggiamento di qualche compagine. In entrambi i casi, con Marco Baroni alla Fiorentina e con le panchine di Lazio, Roma, Milan e Juventus libere, potrebbe arrivare per lui una chiamata alla quale sarebbe poi impossibile dire di no.

E chissà che nel suo futuro non ci possano essere proprio i biancocelesti della Lazio, dal momento che si sono sempre orientati su allenatori con una idea di gioco propositiva e molto vicina a quella che ha Palladino. Le prossime settimane potrebbero riservarci delle sorprese in tal senso.