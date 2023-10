Roma, sarebbe già tutto deciso: spuntano data dell’esonero e sostituto

Il colpo di scena riguarda la Roma che, a prescindere da quali saranno i risultati in stagione, si separerà da José Mourinho.

Una data fissata sul calendario che farà da deadline per la separazione con Mourinho, che non convince più i Friedkin che hanno intenzioni serie di risollevare quello che è il proprio progetto, a prescindere da quali risultati otterrà in stagione lo Special One.

Perché per ora, malgrado la vittoria ottenuta nel derby contro il Frosinone, la situazione di classifica è molto complessa in un ambiente che continua a sostenere i propri beniamini, ma che potrebbe vedere stravolgimenti legati alla panchina. E c’è un nome sul quale starebbero lavorando i Friedkin, per farsi trovare poi pronti alla separazione con lo Special One.

Via Mourinho dalla Roma, fissata al data: ecco quando accadrebbe

Nel corso di questo pomeriggio, precisamente SportMediaset, ha spiegato e rivelato quella che è la situazione con José Mourinho, finito al centro delle critiche e sulla graticola, probabilmente prossimo all’esonero.

Una separazione inevitabile e che sarebbe anche recidiva considerando che Mourinho, già sotto altre gestioni, ha visto la separazione nel suo terzo anno del progetto. Successe a Madrid, anche al recente passato al Tottenham, con la situazione che potrebbe replicarsi ora alla Roma.

In Capitale non tira una buona aria su Mourinho, tecnico che potrebbe essere esonerato dalla Roma a stretto giro. Ma tra le idee dei Friedkin ci sarebbe quella, al momento, di continuare col tecnico di portoghese, ma solo fino alla fine della stagione. Non ci sarebbe ad oggi l’intenzione di continuare a rinnovare i propri accordi contrattuali, dando una stretta di mano e tanti saluti a Mourinho alla fine di questo campionato.

Mourinho saluterà il 30 giugno 2024: la situazione a Roma

Se dovesse precipitare la situazione che sta vivendo la Roma, ad oggi, allora i Friedkin interverranno prima per salutare Mourinho e cercarsi un traghettatore, in attesa del grande nome. Occhio all’ipotesi De Rossi, che arriverebbe solo però in caso di situazione più che complessa in casa Roma, senza Mourinho che verrebbe esonerato.

Altrimenti, con o senza risultati di un ritorno in Champions League – vero obiettivo minimo della società – Mourinho saluterebbe in ogni caso a fine stagione, quando terminerà il suo contratto. Perché la scadenza è fissata al 30 giugno 2024, data oltre la quale pare che non si andrà con i giallorossi.

Esonero Mourinho, solo un traghettatore in questa stagione: poi Conte

Solo il nome di un traghettatore, qualora dovesse essere esonerato prima del previsto dalla Roma, José Mourinho. Altrimenti, con la stagione che finisce, si andrà poi verso Antonio Conte, che potrebbe attendere la Roma nella prossima stagione e partire da zero in estate, facendo sin da subito sua la squadra che andrebbe poi ad allenare.