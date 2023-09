Incontro a sorpresa: Mou spinge per averlo a Roma, le ultime

José Mourinho vuole una Roma sempre di più a sua immagine e somiglianza, con giocatori ed assistenti pronti a mettersi al suo servizio per riportare il club giallorosso ai livelli che merita.

Questo processo lo Special One lo sta piano piano portando al termine, visto che mancano davvero pochissimi tasselli prima di potersi definire realmente soddisfatto. La società giallorossa sta dimostrando di voler fare di tutto per accontentare il proprio mister, che a quanto pare si starebbe però muovendo da solo.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro a sorpresa fra Mourinho ed un personaggio “misterioso”, profilo che lo Special One brama e chiede a gran voce nel suo staff da oramai diverso tempo.

Incontro a sorpresa con Mourinho: la Roma nel suo futuro

José Mourinho, dopo aver trovato la prima vittoria in questa stagione contro l’Empoli, non si è concesso neanche un giorno di riposo mettendosi immediatamente a lavoro per la sua Roma.

Conclusosi il calciomercato, lo Special One ora non può fare altro che dedicarsi non solo alla tattica, ma anche come andare a migliorare il proprio staff, aspetto che l’allenatore portoghese nel corso della sua carriera non ha mai sottovalutato, anzi. Ed è proprio in merito a questo discorso che nelle ultime settimane sono uscite fuori diverse indiscrezioni che hanno fatto letteralmente impazzire di gioia i tifosi della Roma, che da tempo aspettano il concretizzarsi di uno scenario del genere. José Mourinho punta infatti a riportare in giallorosso Francesco Totti, a 4 anni dall’ultimo saluto fra l’eterno capitano e la società capitolina.

Lo Special One, per l’appunto, vorrebbe Totti proprio nel suo staff come ruolo di rappresentante della squadra nei pre e post partita, ma non solo. Un’idea chiara e precisa, alla quale il portoghese starebbe lavorando lui stesso, come confermato anche dall’incontro a sorpresa andato in scena oggi fra i due sulla tribuna del Tre Fontane in occasione della partita fra Roma e Frosinone per il campionato Primavera. A riportarlo è calciomercato.com.

Roma, incontro Totti-Mourinho: passi in avanti?

A quanto pare oggi in tribuna al Tre Fontane di Roma sarebbe andato in scena un incontro a sorpresa fra Mourinho e Francesco Totti, forse mirato a compiere passi in avanti per il ritorno in giallorosso dell’eterno capitano.

La realtà dei fatti è però un’altra. I due erano si presenti insieme alla partita fra Roma e Frosinone, ma i motivi erano differenti: lo Special One semplicemente per seguire la Primavera giallorossa, con l’obiettivo di individuare qualcuno da promuovere in prima squadra, Totti invece per supportare il figlio, Christian, in panchina con la formazione ciociara. Questo, però, ovviamente non esclude che i due possano essersi parlati lontani dai riflettori.

Mou e Totti si vogliono a vicenda: è una mera questione di tempo

Potremmo sbilanciarci dicendo che è mera questione di tempo prima che Francesco Totti torni nel mondo Roma. José Mourinho vuole riportare lo storico capitano in giallorosso, e la volontà della leggenda non è da meno, come dimostrato anche dalle parole di stima che i due si sono scambiati settimana scorsa.