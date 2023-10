Addio Juve, vola immediatamente a Madrid: affare super

La Juventus aveva messo gli occhi ad un profilo importante. Il diretto interessato avrebbe scelto un’altra destinazione.

I bianconeri guardano la classifica della serie A con moderata soddisfazione. Dopo sette turni i ragazzi di Massimiliano Allegri sono terzi con Napoli e Fiorentina a 14 punti, -4 da Milan e Inter. L’unico ko in stagione è arrivato in casa del Sassuolo, sconfitta anche dovuta ad un palese errore arbitrale quando un’entrata di Berardi su Bremer non è stata punita col rosso. Curiosità: il Var Fabbri, la domenica successiva ha arbitrato Lazio-Torino, non ritendendo meritevole di rosso Radonjic per una “passeggiata” sulla tibia di Guendouzi.

Tornando al club bianconero, le polemiche per un gioco poco spumeggiante restano presenti, detto che oggettivamente a centrocampo di top player non ce ne sono. La Vecchia Signora al momento si è retta sulle 11 reti messe a segno dalla coppia Chiesa-Vlahovic. Osservando la rosa a disposizione del tecnico livornese, di giocatori in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica non ce ne sono molti. Cuadrado si è svincolato, il talento Soulé è in prestito al Frosinone, Di Maria non è stato riscattato ed è tornato al Benfica. Infine Pogba. Il 5 ottobre il francese è atteso dalle controanalisi dopo la sospensione per doping avvenuta dopo i controlli post Udinese del 20 agosto scorso.

La scelta estiva alla Continassa è stata chiara. Mercato compatibile con le necessità economiche del club, nessuna follia. Allegri ora però chiede un piccolo sforzo al direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli. Da gennaio 2024 in poi serve un po’ di talento per centrare la Champions.

Occhio Juventus: Hojbjerg vicino all’Atletico Madrid

Allegri vorrebbe dare un po’ di sostanza al proprio centrocampo, soprattutto nei tre interni, laddove continuasse ad operare col 3-5-2. Al momento in mezzo ci sono Locatelli, Rabiot, Miretti, Fagioli e Nicolussi Caviglia. Ci sarebbe anche McKennie, ma il mediano texano è stato spostato sulla fascia destra, in attesa che uno tra Weah e Cambiaso dia maggiori garanzie. Un profilo già visionato dalla Juventus gioca in Inghilterra, più precisamente al Tottenham.

Parliamo del danese Pierre-Emile Hojbjerg, contratto fino al 2025 da 5,2 milioni lordi annui. Ventotto anni compiuti il 5 agosto, il nazionale danese – 7 gol in 69 gare – in stagione è stato usato col contagocce. Per lui in Premier infatti solo 80′ spalmati in sei presenze, oltre al match intero contro il Fulham nel secondo turno della EFL Cup. Circostanze che rendono più appetibile il suo acquisto.

Secondo tuttojuve.com però, c’è un’altra squadra che avrebbe fatto passi concreti per assicurarsi i calciatore. L’Atletico Madrid già in estate aveva pensato al danese per sostituire Geoffrey Kondogbia, ceduto al Marsiglia. Gli Spurs, in un primo momento propensi a cedere il giocatore, alla fine hanno imposto l’obbligo di riscatto, formula non grata ai Colchoneros. Ora i Materassai ci riprovano, la Juventus deve cambiare passo per non perdere il treno.

