Roma, subito infortunio e tegola: il club si concentra sul mercato

È subito infortunio e tegola, la Roma perde il proprio nuovo acquisto, il centrocampista si è fermato in allenamento.

La Roma, che sta correndo ai ripari attraverso il calciomercato su altre questioni, secondo quelle che sono le notizie che filtrano in casa giallorossa, in particolar modo ora che il calciatore si è fatto male. Vuole concentrarsi sul mercato nei giorni che mancano, sperando di poter recuperare in fretta il giocatore che oggi, in allenamento e in vista della prossima sfida per la seconda giornata di campionato, è finito ai box.

Problema per Renato Sanches che manda in apprensione e non poco la Roma a causa del suo infortunio.

Roma, infortunio Renato Sanches: problema e tegola per i giallorossi

È successo oggi in allenamento, problema in casa Roma a causa dell’infortunio di Renato Sanches. Tegola improvvisa e che manda in apprensione Mourinho e i suoi dopo che il calciatore ha trovato il suo esordio all’Olimpico.

Entrato, con un un buon impatto nei primi minuti che hanno portato poi anche al gol del pareggio della Roma, sul finale di partita contro la Salernitana, deve fermarsi ora e la situazione preoccupa Mourinho e lo staff medico a causa dei problemi muscolari.

Gli era successo già nella passata stagione e in annate passate, su Renato Sanches tornano ancora una volta le noie muscolari e l’infortunio sarà monitorato giorno per giorno, a Trigoria.

Infortunio Renato Sanches: condizioni e tempi di recupero

Secondo quelle che sono le prime notizie che filtrano dai colleghi de Il Corriere dello Sport, nella propria edizione in digitale, Renato Sanches avrebbe avuto un problema di natura muscolare, il suo infortunio comprometterà l’inizio della stagione. Perché adesso si teme per la trasferta a Verona, contro l’Hellas, quando i giallorossi andranno a sfidare il club che ha vinto nella prima giornata di campionato ai danni dell’Empoli. Renato Sanches infatti potrebbe non essere a disposizione della partita di sabato, al Bentegodi. I potenziali tempi di recupero si conosceranno non appena il centrocampista portoghese svolgerà gli esami strumentali che andranno ad evidenziare con precisione quella che è l’entità del suo infortunio.

Tegola a centrocampo per la Roma: i giallorossi si concentrano sul mercato

I giallorossi, malgrado le questioni di campo che vedono oggi coinvolto anche Renato Sanches con il suo infortunio muscolare, hanno bisogno di chiudere in fretta le cose sul mercato attraverso l’attaccante da prendere a Mourinho. L’entità dell’infortunio di Renato Sanches farà capire alla Roma se toccherà o meno prendere qualcos’altro in mezzo al campo ma, in questo momento, tutta la concentrazione dei giallorossi è posta su Azmoun, attaccante che i giallorossi vogliono prelevare dal Bayer Leverkusen.