Roma: Mourinho si assume le colpe, la decisione

Il club giallorosso sprofonda nella parte bassissima della classifica di Serie A e ora c’è un’aria tesa a Roma per la situazione di Mourinho che rischia l’esonero.

La classifica non premia l’inizio di stagione della società giallorossa che ora si ritrova in un momento di crisi di risultati veramente forte. Perché la squadra è al momento in 16esima posizione e rischia tantissimo.

Bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda che può portare ad un cambiamento veramente forte visto il progetto giallorosso che non decolla più ora con il portoghese alla guida.

Roma, Mourinho: esonero o dimissioni

Roma nei guai con un 16esimo posto e soltanto 5 punti in 6 giornate per la squadra di Mourinho che rischia davvero grosso in vista del futuro. Il club giallorosso deve fare i conti con questa situazione che può portare seriamente a delle dimissioni dell’allenatore portoghese o all’esonero.

Bisognerà capire come si potrebbe evolvere la situazione che riguarda questa brutta situazione in casa Roma con la squadra in crisi di risultati che ora dovrà pensare al meglio per il proprio futuro e potrebbe anche farlo senza continuare con Mourinho in panchina.

Esonero Mourinho: il consiglio di Balotelli alla Roma

Chi si è voluto esprimere sull’argomento è stato Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ai microfoni di TvPlay su Calciomercato.it. Il giocatore italiano ha consigliato di non esonerare Mourinho dalla Roma perché c’è ancora la possibilità di costruire qualcosa di importante per il futuro. Bisognerà però chiaramente uscirne al meglio con i risultati e le vittorie, ma soprattutto con l’allenatore che dovrà assumersi le proprie responsabilità.

Per Balotelli è presto fare giudizi dopo soltanto 6 giornate e non avrebbe senso andare ad esonerare Mourinho adesso dalla Roma che può ancora rimettersi in piedi e fare una stagione positiva.

Roma: valutazione su Mourinho, Conte in pole

Al momento la Roma ancora non ha preso una decisione per quanto riguarda il futuro di Mourinho con un esonero che può arrivare e incidere in maniera pesante sulla stagione. Difficile pensare che ci siano, invece, le dimissioni con il giocatore che getterebbe la spugna.

Da capire come andrà a finire questa situazione che può realmente essere un problema per il futuro. Intanto, in casa Roma iniziano a circolare i primi nomi riguardo la possibile scelta del nuovo allenatore in caso di addio di Mourinho e c’è Conte in pole pronto a cogliere l’occasione nella Capitale.