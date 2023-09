Roma, nervi tesi Mourinho: se la prende con due senatori

José Mourinho vuole di più dalla sua Roma e da tutti i calciatori: è raccontato come furente e ha trovato anche due “colpevoli”.

La squadra non ha iniziato bene la stagione, con un solo punto in tre partite che certamente non basta a far felice l’allenatore, la società e la tifoseria stessa. Ci sono dei miglioramenti da apportare con effetto immediato per tornare subito in corsa per i grandi obiettivi prefissati dalla società e dallo Special One.

La società ha accontentato Mourinho sul calciomercato, portando calciatori di livello nella rosa giallorossa. Ora ls squadra è completa e ha bisogno solo di un assetto tattico giusto per far emergere tutte le qualità.

Mourinho vuole un’altra Roma: richiesta alla squadra

La Roma di José Mourinho deve tornare a far bene in Serie A dopo un inizio horror. Le prime tre partite sono state deludenti sia dal punto di vista dei risultati che da quello del gioco e ora è tempo di cambiare rotta. Le critiche rivolte a Mourinho non sono andate giù al portoghese che ora vuole la ribalta.

Ha chiesto alla Roma di tornare a vincere e a farlo sin da subito. Contro l’Empoli bisogna tornare a vincere per mettersi in coda alle altre big e iniziare ad accorciare la classifica.

La scossa è arrivata direttamente a Trigoria e arriverà nuovamente nel momento in cui torneranno tutti dai rispettivi impegni con le nazionali.

Roma: Mourinho chiede di più a due top player

Mourinho non è felice della sua Roma. Questa volta non ce l’ha con la società ma con i suoi calciatori. Ora pensa di avere a disposizione una squadra completa e comunque molto forte per gli obiettivi da raggiungere, ma c’è bisogno di tornare a giocare bene e vincere.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport ora c’è caos a Trigoria per il nervosismo di Mourinho. Vuole tornare a vincere e ad essere centrale nel progetto giallorosso e ha chiesto di più a tutti i senatori.

Nelle prime due partite ci sono stati molti errori personali dei calciatori più forti ma in particolare Mourinho ha chiesto una svolta a Paulo Dybala e a Lorenzo Pellegrini.

Mourinho chiede il massimo a Dybala e Pellegrini

Il futuro della Roma passa dai piedi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Al momento i due calciatori sono non brillantissimi che creano apprensione per l’immediato futuro.

In attesa del miglior Lukaku, saranno loro a dover guidare la Roma alla risalita. È questa la richiesta e la volontà di José Mourinho che, ora, intende tornare a vincere e risalire la classifica. Si partirà da domenica prossima, contro l’Empoli, per poter gestire al meglio le forze.