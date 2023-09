UFFICIALE, infortunio Chiesa: svelati tempo di recupero

Dopo l’infortunio rimediato in nazionale, Federico Chiesa è stato sottoposto in giornata ad una serie di esami strumentali da parte dello staff medico della Juventus.

Il fastidio muscolare che ha colpito l’esterno bianconero ha fatto e non poco preoccupare Massimiliano Allegri e tutto l’ambiente juventino, considerata la recidività dell’ex Fiorentina a problemi di questo genere. C’è comunque da dire che, nonostante tutto, filtrata del timido ottimismo in merito alle condizioni di Chiesa, una volta e per tutte definite oggi con i risultati degli esami che ha svolto oggi.

Questi, oltre a stabilire la reale entità del problema che ha colpito l’esterno bianconero, ha anche svelato i tempi di recupero per il rientro in campo dell’italiano.

Juventus, infortunio Chiesa: i risultati degli esami

Dopo un inizio di stagione super incoraggiante, con due gol in tre partite all’attivo, la Juventus ha rischiato di perdere nuovamente per infortunio Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha infatti allarmato tutto l’ambiente della Vecchia Signora fermandosi in nazionale a causa di un problema muscolare che oggi è stato approfondito dallo staff medico juventino.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, lasciato Coverciano, Chiesa è immediatamente tornato a Torino dove ad aspettarlo c’erano i medici della Juventus che, come anticipato, l’hanno sottoposto ad alcuni controlli preliminari per valutare la reale entità del problema muscolare che ha tenuto in apprensione Allegri e tutti i tifosi bianconeri.

Sempre secondo Sky Sport, i risultati di questi esami alla fine hanno sorriso alla Juventus, considerato il fatto che hanno dato un esito confortante non evidenziando alcun tipo di problema particolare. Essenzialmente, dunque, l’infortunio di Chiesa non è grave, ma c’è da gestire al meglio la sua condizione fisica per evitare che possa avere una ricaduta in vista della delicata sfida di settimana conto la Lazio, dove entrambe le compagini hanno intenzione di vincere per rosicchiare qualche punto ad Inter e Milan.

Juventus, Chiesa ha iniziato delle terapie riabilitative: il punto

Gli esami ai quali si è sottoposto hanno alla fine fatto tirare un grande sospiro di sollievo sulle condizioni di Federico Chiesa, ma nonostante questo la Juventus non ha alcuna intenzione di rischiare, e si sarebbe già iniziata a “coprire”.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, la Vecchia Signora avrebbe assegnato all’esterno italiano un percorso di terapie riabilitative per recuperare al meglio da questo fastidio muscolare che lo ha costretto a lasciare anzitempo la Nazionale, non affrettando però più di tanto i tempi.

Chiesa sta bene, vuole tornare subito: punta la Lazio

Federico Chiesa sta bene, ed anche gli esiti degli esami lo dimostrano. La Juventus non vorrebbe forzarlo più di tanto, per evitare ogni forma di ricaduta, ma l’ex Fiorentina starebbe puntando con insistenza alla sfida di sabato prossimo contro la Lazio.

Al momento nulla di può pronosticare, ci saranno da valutare le condizioni di Chiesa giorno per giorno, ma dalle parti della Contiassa filtra del cauto ottimismo.