Roma, risultato non omologato: cosa è successo

Non è stato omologato il risultato della Roma: questa la decisione del giudice sportivo. Ecco cosa è successo.

Arrivano delle importanti novità che riguardano la decisione presa da parte del giudice sportivo che non ha confermato il verdetto del campo. C’è stato un ricorso che non ha permesso di omologare il risultato finale della partita. C’è un problema per la Roma che adesso dovrà risolvere questa delicata situazione.

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato, adesso la Roma rischia grosso. La squadra ha presentato il ricorso per far ripetere il match o chiedere la vittoria a tavolino. Ecco la decisione del giudice che per il momento non ha confermato il risultato del campo.

Campionato Primavera: risultato non omologato, cosa succede adesso

Nonostante la vittoria per 5 a 3, in trasferta contro l’Empoli, la Roma Primavera rischia di dover rinunciare ai tre punti. Il giudice sportivo non ha omologato il risultato a causa del ricorso presentato dai padroni di casa.

Attraverso un comunicato ufficiale, il giudice sportivo ha indicato sub iudice il risultato della partita dello scorso turno di campionato Primavera Empoli Roma. C’è stato un ricorso da parte dei toscani che hanno segnalato la presenza in campo, tra le fila dei giallorossi, di sette giocatori classe 2004. Il regolamento della Primavera parla chiaro: errore grave da parte dello staff tecnico giallorosso che adesso rischia di perdere a tavolino la gara o di dover disputare di nuovo l’incontro.

Secondo le norme federali, in Primavera possono giocare massimo sei giocatori fuori quota. Durante Empoli-Roma, l’allenatore dei giallorossi nel finale di gara ha sostituito un classe 2003 con un 2004. Ecco perché il risultato non è stato confermato, congelata – dunque – la vittoria della Roma contro l’Empoli. Adesso si attende il verdetto finale che dovrà stabilire se l’incontro dovrà essere disputato di nuovo o sarà data la vittoria a tavolino per l’Empoli.

Roma Primavera: a rischio la vittoria contro l’Empoli

Passo falso della Roma e dello staff tecnico che ha commesso un grave errore. Adesso, il risultato finale per 5-3 contro l’Empoli è stato congelato, a causa del ricorso del club toscano. Si attende il verdetto del giudice ma con molta probabilità la Roma rischia di rinunciare ai tre punti: mister Guidi, infatti, avrebbe schierato un giocatore di troppo come fuori quota. Nel finale di gara, infatti, nella Roma c’erano sette fuori quota anziché sei, errore grave che rischia di compromettere la vittoria dei giallorossi contro l’Empoli.