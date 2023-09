Serie A, un altro calciatore attacca Gasperini: nuovo caso all’Atalanta

Gian Piero Gasperini è un caso: all’Atalanta scoppia la polemica sul tecnico dei nerazzurri. Arrivano delle testimonianze schock, ecco tutti i dettagli.

Nuove rivelazioni scottanti riguardo il rapporto tra i giocatori e Gian Piero Gasperini. Il tecnico, considerato uno dei migliori in Italia nella valorizzazione dei giovani talenti, ha ricevuto delle pesanti accuse da parte di un suo ex giocatore che s’è aggiunto alla lista di quei suoi ex compagni di squadre che, nel corso degli anni, hanno avuto delle scaramucce con l’esperto allenatore che dentro allo spogliatoio è un vero e proprio sergente di ferro. Ecco tutte le motivazioni che hanno spinto il calciatore a lasciare l’Atalanta nella scorsa finestra di calciomercato.

Caso Gasperini all’Atalanta? Le parole del calciatore non lasciano dubbi riguardo l’atteggiamento autoritario del tecnico che, nello spogliatoio, non è ben visto dai giocatori. Ecco tutti i dettagli dopo l’intervista dell’ex Atalanta che ha vuotato il sacco e rivelato i motivi che l’hanno spinto a lasciare Bergamo nel corso della sessione estiva di calciomercato 2023.

Atalanta: caso Gasperini, ecco cosa è successo

Joakim Maehle, passato al Wolfsburg in estate dopo delle buone stagioni con la maglia dell’Atalanta, dal ritiro della sua Nazionale s’è tolto qualche soddisfazione ed ha spiegato i motivi che l’hanno portato via dall’Italia. In particolar modo, l’esterno svizzero ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo contro l’allenatore Gasperini.

Dopo Kjaer, Gomez ed altri giocatori, alla lista dei giocatori che hanno lasciato l’Atalanta per colpa di Gasperini s’aggiunge anche Maehle che ha parlato così della sua avventura in nerazzurro.

“Avevo bisogno di una nuova sfida, una squadra in cui potessi avere un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto all’Atalanta dove sei sempre a rischio panchina. Al Wolfsburg mi sento parte di una squadra e lo spogliatoio è più unito, c’è buonumore. Cercavo questa sensazione da tempo”.

Maehle si sfoga: “Ecco perché ho lasciato l’Atalanta”

“All’Atalanta non c’era alcuna libertà, non avevamo tempo di goderci il tempo libero e l’allenatore voleva sempre l’allenamento nel pomeriggio. Passavamo tanti giorni e tante ore al centro sportivo. C’era una approccio quasi dittatoriale di Gasperini, decideva tutto lui. Se era previsto doppio allenamento non potevamo tornare a casa a dormire, ma dovevamo restare nella struttura”.

Maehle spiega i suoi disagi all’Atalanta.

“Non ti senti una persona, sei un numero e con l’allenatore non hai alcun rapporto. Può tormentare qualcuno per cose strane, per esempio non voleva che portassi Hojlund con me in macchina. Sono stato rimproverato. Era un po’ una gestione basata sulla paura”.