Roma, scelto il sostituto di Smalling: arriva a gennaio

L’infortunio di Smalling preoccupa la Roma e Mourinho. Per questo i giallorossi sono attivi sul mercato per acquistare un difensore centrale a gennaio

L’assenza di Smalling si sta facendo pesare in casa Roma e i giallorossi da tre mesi sono costretti a giocare con gli stessi centrali: Mancini, Llorente e Ndicka. Il difensore inglese è fuori da tre mesi, l’ultima partita giocata è stata quella contro il Milan del 1 settembre finita 2-1 per i rossoneri. L’ex Manchester United ha accusato un problema al ginocchio che si portava dietro dal ritiro estivo e non è ancora riuscito a recuperare. Ha effettuato anche una visita da un medico inglese, ma la situazione ancora non è migliorata.

Mourinho spera di riaverlo a disposizione entro la fine del 2023 poiché la Roma a dicembre affronterà Fiorentina, Bologna, Napoli e Juventus. Poi l’anno nuovo si aprirà con le partite contro Atalanta e Milan. Un calendario infernale e per questo Pinto è al lavoro per regalare un nuovo difensore a Mou. Non sarà semplice ma il gm portoghese ci proverà e dà uno sguardo alla Premier League. Infatti, il nome per rinforzare la difesa giallorossa proviene dal Tottenham ed è una vecchia conoscenza dello Special One. Si tratta di Eric Dier: ecco la situazione

Pinto su Dier: è lui il preferito per sostituire Smalling

Tiago Pinto è a caccia di un difensore centrale e il primo nome sulla sua lista è quello di Dier. Centrale di difesa roccioso che piace molto a Mourinho. I due si conoscono dai tempi dell’avventura di José con gli Spurs e adesso potrebbero ritrovarsi a Trigoria. Il difensore è in rotta col club di Londra e con il mister, e accetterebbe molto volentieri un trasferimento nella Capitale. Le due società sono in buoni rapporti e potrebbero mettersi d’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi non possono permettersi di spendere cifre folli a causa dei paletti del FFP e per questo Dier rappresenta una soluzione ottima.

Porterebbe esperienza al reparto e sarebbe utile anche per le gare europee. La Roma oltre alla rincorsa al quarto posto vuole tornare in finale di Europa League dopo quella persa di Budapest a causa di un arbitraggio completamente a senso unico di Taylor. Gli altri nomi che piacciono sono quelli di Chalobah, Theate e nelle ultime settimane è spuntato un interessamento per il giocatore del Monza Pablo Marì.