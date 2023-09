Infortunio Dybala, cambiano i tempi di recupero: ecco quando torna

Il campionato è appena incominciato ma Paulo Dybala si trova già a dover recuperare dal primo infortunio della sua stagione. Uscito malconcio dalla sfida contro il Verona, la Joya ha saltato il Milan e non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale argentina, rimanendo nella capitale e lavorando per riuscire a tornare in condizione il prima possibile.

Stando alle ultime notizie, però, i tempi di recupero di Dybala da questo infortunio sarebbero ancora una volta cambiati, per lo stupore dei tifosi della Roma che spingono per tornare a vedere la Joya con la maglia giallorossa.

Fermo ai box già da due settimane in pratica, in quel di Trigoria si è iniziato anche ad immaginare quando Dybala potrebbe tornare a disposizione di Mourinho, segnando in rosso sul calendario una data in particolare.

Cambiano i tempi di recupero per Dybala, c’è speranza: le ultime

Paulo Dybala è alle prese col suo primo infortunio della stagione. Le fibre che tanto gli hanno dato fastidio nell’amichevole dello scorso sei agosto contro il Tolosa sono tornate a farsi sentire, costringendo la Joya a rimanere in tribuna contro il Milan ed in Italia durante questa sosta per le nazionali.

Seppur a ritmi blandi, l’impressione è che però Paulo Dybala stia piano piano recuperando da questo infortunio. L’ex Juventus è infatti tornato ad allenarsi in gruppo negli scorsi giorni, seppur svolgendo un carico decisamente più leggere rispetto ai compagni. La speranza è che a lungo andare la Joya possa aumentare l’intensità nel lavoro per tornare immediatamente a disposizione di José Mourinho, così da dare insieme allo Special One, ed a Lukaku, una scossa alla stagione della Roma.

Questo, a quanto pare, potrebbe accadere prima di quanto ci si possa immaginare, visto e considerato che, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, essendo tornato in gruppo Paulo Dybala vuole bruciare i tempi e punta ad una maglia da titolare in occasione della trasferta di Empoli di settimana prossima.

Dybala torna in gruppo: si continua a seguire il programma dello staff medico giallorosso

Paulo Dybala è tornato parzialmente in gruppo con la Roma, visto che la Joya non ha completato le ultime sedute d’allenamento con i compagni. Questo, comunque, è un segnale più che positivo, che fa ben sperare in vista della trasferta di Empoli di settimana prossima.

Ad oggi è ancora presto per dire se la Joya partirà o meno con la squadra, ma nei prossimi giorni l’argentino continuerà ad allenarsi a ritmi blandi per poi, entrati nella settimana della partita, aumentare i carichi di lavoro per capire se potrà tornare ad essere disponibile.

Roma, Dybala ad Empoli? Tutto dipenderà dal giocatore

La speranza di Mourinho e di tutti i tifosi della Roma è quella di vedere Dybala in campo, titolare, contro l’Empoli. E’ giusto comunque non affrettare i tempi, anche perché un’eventuale ricaduta rischierebbe di tenere lontano dai campi la Joya per ancora più tempo.

Qualora dovesse essere recuperato, però, Dybala verrà senza ombra di dubbio buttato nella mischia contro l’Empoli, dove però potrebbe presumibilmente essere sostituto nel corso della ripresa, così da essere disponibile al 100% per la sfida dell’Olimpico della settimana dopo contro il Torino.