Rottura del crociato, che guaio per il Milan: adios Tomori

Cambiano i piani del Milan in vista del mercato di gennaio. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro di Tomori.

Periodo davvero negativo per Fikayo Tomori al Milan. Gli exploit di Gabbia e Thiaw, infatti, hanno creato non pochi problemi al difensore inglese, che nelle ultime uscite è stato messo da parte da Paulo Fonseca. Infatti, in campionato, non gioca titolare dalla partita di Firenze che è costata cara al giocatore con Fonseca che dopo quel match ha cambiato le gerarchie per quanto riguarda il reparto difensivo. Adesso ci sono dei dubbi sulla permanenza in rossonero del giocatore, soprattutto dopo la notizia dell’infortunio.

Cambiano le strategie del club in vista della prossima stagione, ecco nuovi dettagli importanti che riguardano il futuro al Milan di Tomori che è pronto a fare le valigie nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Ci sono tutte le condizioni affinché l’inglese possa lasciare il club rossonero. Il rapporto poco idilliaco con Fonseca, che l’ha escluso nelle ultime sfide di Serie A, stanno portando Tomori verso l’addio.

Calciomercato Milan: quale futuro per Tomori?

E’ un periodo assai negativo per la squadra che ha subito anche questo grave infortunio in campionato. Uno stop terribile che rischia di compromettere le scelte di mercato in vista della sessione di gennaio.

La rottura completa del legamento crociato anteriore, ha messo nei guai la difesa del Real Madrid che dovrà fare a meno di Eder Militao per il resto della stagione. Ecco perché, adesso, Ancelotti è in piena emergenza e cerca una svolta anche dal calciomercato invernale.

Con Militao fuori fino al termine della stagione, il Real Madrid ha bisogno di un centrale difensivo da prenderea gennaio: tra i possibili sostituti c’è anche Tomori del Milan che potrebbe fare a caso deI Blancos. L’inglese, infatti, in questo momento in ballottaggio con Gabbia, Pavlovic e Thiaw, non ha più il posto certo in squadra. Potrebbe accelerare e chiedere la cessione ai rossoneri, disponibili a trattare l’eventuale addio del calciatore che ha una valutazione attorno ai 25-30 milioni di euro. Si attende, dunque, la decisione finale da parte del Real Madrid che ha appena iniziato la caccia al sostituto di Militao. Da capire le intenzioni del club di Florentino Perez, che non è chiaro se a gennaio vorrà investire tutti questi soldi per prendere un centrale difensivo. Molto dipenderà anche dal parere di Carlo Ancelotti che dovrà ritrovare la fiducia all’interno dell’ambiente madrileno.