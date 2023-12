Rudi Garcia riparte subito: panchina top dopo il Napoli

Dopo il fallimento con il Napoli, Rudi Garcia è pronto a ritornare nuovamente in pista: un top club europeo sta seriamente pensando a lui

Il suo ritorno in Italia è durato davvero pochissimi mesi. Dopo il buon lavoro svolto con la Roma (anche se non ha vinto praticamente nulla), Rudi Garcia ha fallito l’appuntamento con il Napoli. Una scommessa fallita dal presidente De Laurentiis che, dopo qualche mese dal suo arrivo, lo ha esonerato dopo che aveva ottenuto una serie di risultati scadenti.

Nonostante tutto questo, però, gli interessi nei confronti del manager francese di certo non mancano. Tanto è vero che ci sarebbe un top club europeo seriamente intenzionato ad avviare una trattativa con lui per affidargli la panchina. Una ipotesi assolutamente da non scartare.

Rudi Garcia, dopo il fallimento Napoli pronto a tornare in pista

Un periodo da svincolato di lusso, il suo, che potrebbe durare ancora per poco tempo. Massimo qualche settimana. Ed il motivo è fin troppo chiaro. Rudi Garcia, incredibilmente (per i tifosi napoletani) è pronto a tornare nuovamente in pista. L’ipotesi che sta circolando nelle ultime ore, però, lo porta decisamente lontano dall’Italia e dalla Serie A. Come riportato in precedenza l’esperienza con i campioni di Italia è stata tutt’altro da ricordare. Terminata con l’ennesimo esonero raccolto nella sua carriera sportiva.

Sulle sue tracce, a quanto pare, ci starebbe pensando seriamente un club di Liga. Per lui si tratterebbe della sua prima esperienza in Spagna dopo aver allenato in Francia, Italia ed Arabia Saudita. La squadra che ci sta seriamente pensando è il Siviglia. L’attuale club dove milita Sergio Ramos (per lui si è trattato di un clamoroso ritorno con gli andalusi dopo tantissimi anni dall’ultima volta) non sta vivendo affatto un ottimo periodo di forma.

Sia in campionato che, soprattutto, in Champions League. Proprio nella serata di mercoledì 29 novembre è arrivata l’ennesima sconfitta rimediata, in casa, contro gli olandesi del PSV Eindhoven, che vale a dire eliminazione dalla massima competizione europea. La cura Diego Alonso non ha fornito alcun tipo di risultato sperato. Dopo l’esonero di Josè Luis Mendilibar, anche per l’ex commissario tecnico della nazionale uruguagia potrebbe arrivare l’esonero.

Ed è proprio per questo motivo che tra i nomi che iniziano a circolare nel club spagnolo spunta proprio quello di Rudi Garcia, pronto a ripartire dopo un inizio stagione a dir poco deludente con i partenopei.