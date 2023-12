Juventus, sfuma il colpo per Allegri: colpa del grande ex

Sfuma un colpo sognato dalla Juventus. Un ex bianconero complica i piani di mercato di Allegri e Giuntoli: cosa è accaduto

Non vuole fermarsi la Juventus di Allegri, che continua a sognare la vittoria dello scudetto. L’ottimo rendimento offerto in campo dalla squadra sembra aver convinto la dirigenza ad intervenire durante la sessione invernale del mercato, al fine di potenziare la rosa di Massimiliano Allegri e sanare le principali criticità.

La lista preparata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in particolare, prevede l’ingaggio di due centrocampisti di qualità e comprovata esperienza in grado di colmare il vuoto creatosi in seguito alle assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Diversi i profili sondati, tra cui quello di Pierre-Emile Hojbjerg scivolato ai margini nel Tottenham dopo lo sbarco in panchina di Ange Postecoglu. Il tecnico australiano, fin dall’inizio, ha deciso di puntare forte sul duo composto da Ives Bissouma e Pape Sarr relegando il danese al ruolo del comprimario: 12 presenze totalizzate in Premier, di cui solo 2 da titolare.

Un trend negativo poco gradito dall’ex Southampton, il quale nelle scorse settimane aveva dato mandato al proprio agente di trovare un’adeguata exit strategy. Torino, in tal senso, rappresenterebbe una meta più che gradita dal 28enne originario di Copenhagen tuttavia le chance che l’affare vada in porto sono quanto mai ridotte. In primis, per le pretese economiche degli Spurs ritenute eccessive da Giuntoli (30 milioni).

Juventus, l’affare non si farà: l’infortunio blocca la cessione

A complicare i piani del manager è anche il grave infortunio rimediato da Rodrigo Bentancur domenica: distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti. Una tegola inattesa, che lo costringerà a rimanere ai box almeno fino a metà febbraio. La cessione di Hojbjerg, di conseguenza, è stata messa in stand-by da Postecoglu con la Vecchia Signora che si concentrerà su altre piste.

Una di queste conduce a Kalvin Phillips del Manchester City, che ha chiesto la cessione a causa del poco spazio ricevuto finora (215 minuti trascorsi in campo tra tutte le competizioni). I Citizens sono disposti a farlo partire attraverso la formula del prestito secco fino al 30 giugno ma per chiudere sarà necessario trovare l’accordo riguardante il pagamento del ricco stipendio percepito dall’ex Leeds (5 milioni). Sempre viva, poi, l’opzione che risponde al nome di Kouadio Koné di proprietà del Borussia Mönchengladbach. In ribasso, invece, le quotazioni di Khéphren Thuram valutato oltre 40 milioni dal Nizza e seguito dal Bayern Monaco e dal Liverpool.