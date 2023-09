Salernitana, esonero Paulo Sousa: la decisione

La sconfitta della Salernitana contro l’Inter è pesantissima e ora c’è il rischio concreto dell’esonero del mister portoghese: la decisione.

I campani non riescono a rialzare la testa e continua il periodo di crisi da risultati. La partita contro l’Inter è rimasta in parità, di risultato e psicologica, fino alla fine del primo tempo e poi l’ingresso di Lautaro Martinez ha cambiato radicalmente la partita. La sconfitta per 0-4 con il poker dell’attaccante argentino ha messo ko la squadra di Paulo Sousa.

Ora l’allenatore portoghese della Salernitana è in forte crisi e soprattutto in discussione: si sta per decidere il suo esonero.

Esonero Paulo Sousa: sconfitta gravissima

La Salernitana non riesce a reagire dopo gli ultimi risultati negativi e la sconfitta pesantissima contro l’Inter mette a serio rischio il futuro della squadra. La Salernitana è ferma a quota 3 punti in classifica, al penultimo posto, in attesa della partita di lunedì sera del Cagliari Claudio Ranieri.

I risultati maturati fino a ora non corrispondono alle aspettative della società di inizio stagione e dopo il pesante ko di questa sera anche il futuro di Paulo Sousa è in bilico.

La sconfitta contro l’Inter è stata pesantissima, e può mettere a rischio anche la permanenza del club campano in Serie A.

Paulo Sousa verso l’esonero: la decisione

La Salernitana pensa all’esonero di Paulo Sousa. Il club del presidente Iervolino era stato costruito per fare un campionato improntato alla salvezza sicura e ad un posto più alto in classifica, con l’ambizione di arrivare decimi in classifica.

Le certezze della Salernitana sono crollate tutte in questo primo mese di calcio. Zero vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con quattro gol segnati e quattordici subiti sono più di un campanello d’allarme per la Salernitana di Paulo Sousa.

Danilo Iervolino sta pensando all’esonero di Paulo Sousa dalla Salernitana. Il presidente dei granata è infuriato con il tecnico per le difficoltò che ha palesato la squadra in questo inizio di stagione e possono essere presi provvedimenti seri. Entro la giornata di domani, molto probabilmente, potrebbe essere presa la decisione definitiva: Paulo Sousa verso l’esonero.

Esonero Paulo Sousa: De Rossi o Nicola al suo posto

Momenti di alta tensione in casa Salernitana per il possibile esonero di Paulo Sousa. Il tecnico non è riuscito a ridare serenità, gioco e tranquillità all’ambiente, e ora i risultati sono pessimi.

In caso di esonero di Paulo Sousa la Salernitana pensa a due nomi: Davide Nicola e Daniele De Rossi. Bisognerà capire se il presidente vuole affidarsi a un uomo esperto – anche di salvezze complesse come Nicola – che conosce già l’ambiente o se vuole un allenatore giovane e desideroso di affermare il suo calcio e la sua filosofia di gioco.